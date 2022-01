Harald Hörth: Karriere eines Klassemusikers

Ein Klassemusiker, der schon mit zwölf Jahren erste Preise als Klarinettist gewann, ist Harald Hörth aus Ottenschlag. Er ist Solo-Oboist des Staatsopernorchesters Wien und begleitete am Dreikönigstag die Aufführung von „La Boheme“.

1969 geboren, erhielt er seine erste musikalische Ausbildung nicht von den Eltern, sondern von seinem älteren Bruder Reinhard. Selbst schon früh für die Musik begeistert, brachte „der Große“ es bald zum Kapellmeister der Ottenschlager Musikkapelle, zum Musiklehrer und angesehenen Direktor der Musikschule. „Ich war sein Versuchskaninchen, an dem er sich als Musikpädagoge erprobte“, merkt heute „der kleine Bruder“ dazu schmunzelnd an. Der Unterricht begann mit Blockflöte und er lernte Trompete, Klavier, Horn, Klarinette und Orgel. Er war jüngster Kirchenorganist Niederösterreichs.

Im Konzert ist man für ein, zwei Stunden Hauptdarsteller.“

„Ich finde die breit gefächerte Ausbildung, besonders im Klavierspiel, auch heute noch gut“, hielt der mittlerweile als Solo-Oboist geschätzte Musiker in einem Interview fest. Weiters gesteht er: „Am Beginn meines Studiums war ich zwar nicht in das Instrument verliebt, aber der Markt war bezüglich Oboe nicht so überschwemmt wie bei der Klarinette. Zudem wählte ich den Eltern zuliebe noch ein Lehramtsstudium, also etwas Ordentliches.“

1984 begann das Ausnahmetalent das Studium der Oboe an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien, das er 1992 mit Diplom mit einstimmiger Auszeichnung abschloss. Nach der Matura am Akademischen Gymnasium bewies Harald Hörth sein erfolgreiches Wirken in anerkannten Wiener Orchestern, auch Adam Fischers Österreichisch-Ungarischer Haydn Philharmonie, bis hin zu den Wiener Symphonikern, dem Orchester der Wiener Staatsoper und den Wiener Philharmonikern.

Solo-Oboist Hörth unterrichtet an Universität

Wobei er sein Schaffen auf dem Konzertpodium und im Orchestergraben der Oper als sehr unterschiedlich empfindet. „Im Konzert ist man für ein, zwei Stunden Hauptdarsteller. In der Oper braucht man als begleitender Musiker der Sänger über mehrere Stunden reaktionsschnelle, einfühlsame Aufmerksamkeit.“

Ab dem Jahr 2000 wandte sich Harald Hörth vermehrt seiner Unterrichtstätigkeit als Dozent zu. Seit Oktober 2008 leitet er als Professor an der Universität für Musik in Wien eine eigene Konzertfachklasse. Sebastian Breit, einer seiner bereits ausgezeichneten Oboe-Schüler, war im Neujahrskonzert 2022 der Wiener Philharmoniker zu hören. Hörth trat heuer nicht auf, weil er sich im Dreijahresrhythmus mit Kollegen abwechselt.

Dozent Harald Hörth lebt mit Frau und Sohn in Gaaden. Konzertreisen in Europa und den USA werden ihn, so Corona es zulässt, heuer unter der Leitung von Waleri Gergijew mit den Wiener Philharmonikern in Städte wie Köln, Hamburg, Paris und New York führen. Auch Konzerte in Florida sind eingeplant.