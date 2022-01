Wirtschaftsregion: Kernlandzehner ist „wertvoll“

„Über 120 Unternehmen sorgen gemeinsam dafür, dass vielfältige, regionale Angebote für die Kunden zur Verfügung stehen“, stellte Gabriele Walter, Obfrau der Wirtschaftsregion Waldviertler Kernland, bei der Generalversammlung fest.

Die Obfrau betonte, dass der Kernlandzehner ein wertvolles Instrument für die Wertschöpfung in der Region sei. Sehr viele Betriebe hätten im Dezember die Möglichkeit genutzt, dieses Einkaufsmittel als Weihnachtspräsent an ihre Mitarbeiter zu verschenken. Die Kernlandzehner können in Raiffeisenkasse und Sparkasse erworben und in den Mitgliedsbetrieben wie eine Barzahlung verwendet werden.

Die WIKI, das ist die alle drei Monate erscheinende Zeitschrift der Wirtschaftsregion, sorgt dafür, den Bekanntheitsgrad der Firmen bei den Menschen zu erhöhen. Die 14 Gemeinden des Kernlands nutzen das Medium auch dazu, Veranstaltungen zu präsentieren und wesentliche Veränderungen bekannt zu machen. Im Frühjahr wird die 50. Ausgabe der WIKI erscheinen. Ein Facebook-Auftritt unterstützt die Medienarbeit. Gesucht wird derzeit ein Anreizsystem zum Zahlen mit den Kernlandzehnern.

Dieter Holzer, der den Vorsitz zur Neuwahl übernommen hatte, dankte besonders der Obfrau für ihre Arbeit. „Gabi, ich habe dich bei der Gründung 2008 gebeten, diese Funktion zu übernehmen und seitdem führst du mit viel Geschick und großem Einsatz sehr erfolgreich diese Gemeinschaft von Betrieben in unserer Region“, betonte er. Die Neuwahl brachte folgende Ergebnisse: Obfrau Gabriele Walter, Stellvertreter Martin Rehberger, Kassierin Alexandra Goiser, Stellvertreterin Margit Hofbauer, Schriftführerin Michaela Klamert, Stellvertreter Andreas Groyß. Als Rechnungsprüfer fungieren Andrea Höllmüller und Franz Schrammel.