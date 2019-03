Jetzt ist es fix: Die EVN hat die Tourismusbetriebe in Ottenstein abgegeben. Die Viktor Unternehmensgruppe mit Sitz in Wolfsgraben, Bezirk St. Pölten, kaufte das Hotel samt Bungalows und stieg in die Pachtverträge der Seegrundstücke (Seerestaurant und Bootsbetrieb) sowie der Schlossnutzung (Schlossrestaurant und Veranstaltungen) ein.

Das bestätigte Hunor Ince von der Viktor Gruppe im Gespräch mit der NÖN: „Wir wollen hier einen Leuchtturmbetrieb aufbauen.“ Er sieht die Übernahme als Herausforderung: „In Wien kann jeder ein Hotel betreiben. Hier im Waldviertel bedarf es deutlich mehr Hirnschmalz.“

Für die Zukunft hat der neue Eigentümer viel vor. So soll das Hotel mit aktuell 64 Zimmern in spätestens fünf Jahren auf insgesamt 200 Zimmer ausgebaut werden. Außerdem soll ein Kongresszentrum für 500 Personen sowie ein neuer Wellnessbereich mit In- und Outdoor-Bereich entstehen. Mit der EVN als Partner plant er außerdem, eine neue Photovoltaik-Anlage zu errichten.

Gesamtes Personal wird übernommen

Bei dem Deal wurde auch das gesamte Personal vom neuen Eigentümer übernommen. Die knapp über 40 Arbeitsplätze sollen sich bis zum Abschluss der geplanten Bauarbeiten verdoppeln. „Wir wollen das Hotel auf die internationale Bühne heben“, sagt Ince. Lokale Betriebe sollen nicht nur das Hotel mit Produkten beliefern, sondern diese auch international verkaufen können. Fast 30 Jahre Erfahrung habe die Viktor Unternehmensgruppe im Bereich Gastronomie-, Hotel- und Veranstaltungsbereich. Warum sie jetzt ausgerechnet im Waldviertel Fuß fassen möchte? „Das Waldviertel zählt als Erholungsgebiet. Besucher schätzen die Kulinarik und die Natur“, sagt Ince über das Potenzial der Region. Außerdem hat er persönliche Wurzeln im Waldviertel. So drückte er gemeinsam mit dem heutigen Geschäftsführer von Waldviertel Tourismus, Andreas Schwarzinger, die Schulbank der Kremser Tourismusschule. „Ich war oft in Zwettl und habe engen Kontakt zum Waldviertel“, sagt Ince.

EVN-Pressesprecher Stefan Zach ist sich sicher, dass mit „Viktor“ ein perfekter Partner gefunden wurde: „Die Unternehmensgruppe passt zum sanften Tourismus des Waldviertels. Sie wollen die Region nachhaltig weiterentwickeln.“

Bereits vor einigen Jahren gab es Aufregung um einen potenziellen Käufer, bzw. Pächter. Warum die EVN überhaupt die Freizeitbetriebe am Stausee Ottenstein abgibt? „Unsere Kernkompetenz ist Energieversorgung, nicht Gastronomie und Tourismus. Das können andere besser“, sagt Zach.