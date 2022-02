Was wurde aus dem Leiter des Forstgutes?

Richard Hackl war der Leiter des Forstgutes Ottenstein. Unter seiner Führung gelang unter anderem die Errichtung zweier Campingplätze oder die Etablierung der Falknerei im Schloss Waldreichs.

Im Hauptberuf trat er 2017 quasi die Pension an, doch mit seiner großen Leidenschaft ist Hackl nach wie vor aktiv: Er kümmert sich als Wirtschaftsdirektor um die Betriebe mehrerer Klöster. Dazu zählen das Stift Zwettl, Hohenfurth in Tschechien und seit heuer auch das Stift Kremsmünster. Zu Höchstzeiten betreute er sogar sechs Klöster und das parallel zum „Brotberuf“ im Forstgut. „Es macht mir einfach immer noch Spaß und ich finde auch die spirituelle Atmosphäre so spannend. Die Klöster haben es mir angetan“, erklärt Hackl seine Beweggründe. Auch privat ist das Interesse an der Theologie groß. So absolvierte er mehrer Kurse zum Thema.

Allzu lange sei es aber nicht mehr hin bis zur endgültigen Pension. Hackl lebt in Marbach, wo er im neuen Reitstall seines Bruders aushilft. „Demnächst will ich auch reiten lernen“, offenbart er.

