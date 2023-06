Neuer Pächter für Zwettls Stadtsaalbuffet gesucht

Das Stadtsaalbuffet ist seit Jahrzehnten immer gut gebucht. „Vor allem die zahlreichen kulturellen Veranstaltungen, der Neujahrsempfang des Bürgermeisters oder die Muttertagsfeier der Stadtgemeinde locken immer viele Besucher an“, heißt es seitens der Stadtgemeinde. Das Buffet führte die Familie Widhalm mit großem Engagement und auch Erfolg. Anfangs war Anita Widhalm dafür zuständig, seit 2017 macht das Sohn Werner, der auch das Gasthaus in Großglobnitz übernommen hat.

Keine leichte Entscheidung

„Jetzt geht beides einfach nicht mehr. Einige Mitarbeiter gehen in Pension und es finden sich leider keine Nachfolger, die in der Gastronomie arbeiten wollen. Somit haben wir den Pachtvertrag für das Stadtsaalbuffet mit Ende Juli gekündigt. Es war kein einfacher Entschluss“, sagt Werner Widhalm. Es seien sehr gute Jahre gewesen, aber in letzter Zeit habe der Stress mangels an Mitarbeitern immer mehr zugenommen. „Jetzt konzentriere ich mich auf mein Gasthaus“, betont der Gastronom.

Somit geht die Stadtgemeinde Zwettl auf die Suche nach einem neuen Pächter für die Gastronomieräumlichkeiten des Stadtsaals Zwettl. Die neuen engagierte Betreiber könnten ab 1. August starten und damit „wesentlich zum positiven Image des Stadtsaals Zwettl beitragen“ so heißt es auf der Homepage der Stadtgemeinde Zwettl.

Dass die Pächtersuche in Zeiten der Personalnot in der Gastronomie nicht einfach werde, davon gehen die Verantwortlichen aus, aber: „Wir sind guter Dinge, einen kompetenten Nachfolger für Werner Widhalm zu finden“, betont man im Zwettler Rathaus. Informationen gibt es auf der Homepage der Stadtgemeinde Zwettl.