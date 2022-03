Wo stehen die Autos im Bezirk Zwettl?

Kurzparkzone oder Dauerparken? Die NÖN hat sich angesehen, wie die Parkplatzsituation im Bezirk ist.

„Laut meiner Einschätzung gibt es genug Parkplätze“, meint Stadtrat Johannes Prinz in Bezug auf die Bezirkshauptstadt. In der gesamten Innenstadt herrscht hier Kurzparkzone. Ein paar der Parkplätze werden kurzfristig aufgrund der Baustelle in der Landstraße nicht verfügbar sein. Auch für Dauerparker gibt es aber ausreichend Möglichkeiten. So zum Beispiel den Kampparkplatz vis à vis vom Feuerwehrhaus. „Der ist oft ziemlich ausgelastet“, erwähnt Prinz, doch ist die Parkgarage ebenfalls ganz in der Nähe, wo man um 50 Cent pro Ausfahrt stehen bleiben kann. Der Stadtrat ergänzt: „Das sind geschützte Parkplätze, im Winter vor Schnee, im Sommer vor Hitze.“ Normalerweise ist die Parkgarage nicht bis zum letzten Parkplatz ausgelastet, und mit einem Lift ist man sofort mitten in der Innenstadt. Teurer wird das Parken in Zwettl auch in Zukunft nicht werden. Stadtrat Prinz lehnt gebührenpflichtiges Parken in der Bezirkshauptstadt vehement ab.

Neue Parkplätze durch Bau von Gemeindezentrum

Gut ausgelastet ist auch die Park & Drive-Anlage bei der Zwettler Umfahrung, wie sie genannt wird, da laut Prinz eher Fahrgemeinschaften von dort aus gebildet werden, als dass die öffentlichen Verkehrsmittel benützt würden. „Unter der Woche ist die Anlage gut ausgelastet, mit immer ein paar freien Plätzen“, erwähnt Prinz, dass dies ideal sei.

In Schwarzenau hat man das Parkplatzangebot im Zentrum der Gemeinde erst kürzlich durch die Versetzung der Schlossmauer erweitert. „Aus jetziger Sicht gibt es genug Parkplätze“, meint also Bürgermeister Karl Elsigan. Im Rahmen des Baus des neuen Gemeindezentrums kommen außerdem noch etwa zehn weitere dazu, mit Behindertenparkplätzen direkt vor der Gemeinde. Zudem werden natürlich einige der Parkplätze für die Mieter der Wohnungen reserviert sein. Bei größeren Veranstaltungen könnten die Parkplätze laut Elsigan manchmal noch ein paar mehr sein. So müssen hier manche etwas weiter gehen, denn in Schwarzenau verfügt man über keinen wirklich großen Parkplatz, sondern sind die Plätze im Ort etwas verteilt.

Nur in einem sehr eingeschränkten Bereich vor dem Gemeindeamt gibt es in Allentsteig eine Kurzparkzone. Laut Bürgermeister Jürgen Koppensteiner plant man hier auch nicht, diese zu erweitern. Man habe generell ausreichend viele Parkplätze.

Kurzparkzone im unteren Ort wurde verkleinert

Sogar verkleinert hat man in Ottenschlag die Kurzparkzone. Ohnehin gilt diese im oberen und unteren Ort nur zu recht eingeschränkten Zeiten, vormittags von Montag bis Freitag. Im Unteren Markt wurde sie etwas kleiner. „Früher haben wir sie gebraucht, weil das Schlecker-Geschäft dort war“, erklärt Bürgermeister Paul Kirchberger. Nun wollte man hingegen, dass Personen, die dort arbeiten, nicht lange nach einem Parkplatz suchen müssen, auf dem sie den Tag über stehen bleiben können. Das Problem, dass die Parkplätze einmal zu wenig sein sollten, habe man kaum. Auch nicht bei abendlichen Veranstaltungen. „Dann sind die Geschäfte zu, und es geht sich auch wieder aus“, meint Kirchberger.

