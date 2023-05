Zwettler HAK und Autohaus ziehen an einem Strang

Schüler der 2BK der HAK Zwettl machten sich vor Kurzem auf den Weg nach Horn, um exklusive Einblicke in das Autohaus Waldviertel zu bekommen. Begleitet von Geschäftsführer Stephan Mayr und Vertriebsleiter Benjamin Zeilinger konnten sie die Abläufe des bedeutendsten Autohauses im Waldviertel kennenlernen.

Vom Kauf eines Autos, über die konzerninterne Kommunikation, die Organisation in der Werkstätte bis hin zum Personalmanagement und der Buchhaltung wurden die Schüler einen ganzen Vormittag lang in die große Welt der Autos mitgenommen. Der informative Vormittag endete mit einem Ausblick in das Autohaus der Zukunft, einem Quiz für die Schüler und einem gemeinsamen Mittagessen.

Die Zusammenarbeit im Rahmen der Klassenpartnerschaft wurde von Geschäftsführer Stephan Mayr, Klassensprecherin Kerstin Hiemetzberger sowie Klassenvorstand Julian Mitteröcker mit ihrer Unterschrift nun offiziell begonnen.

