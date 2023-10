Zwettler feierten Oktoberfest - auch mit den jungen Waldensteinern

Am Samstag wurde in der Kuba Bar in Zwettl Oktoberfest gefeiert. Zu diesem besonderen Anlass gab es Brezen Weißwurst und Bockbier für die Besucher. Das Fest war ein stimmungsvolles Beisammensein in der Bar sowie draußen im Hof.

Die Inhaber der Bar Cemal Ceylan, Kayra Taskin und Kagan Uzun freuten sich, dass die Bar fast komplett ausgebucht war, außerdem erzählte Ceylan dass die Bar seit der Eröffnung schon sehr gut laufen würde. Am späteren Abend kamen dann auch schon die jungen Waldensteiner und heizten die Stimmung mit ihrer Musik noch mehr an.