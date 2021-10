200 wanderten rund um den Truppenübungsplatz Allentsteig

„Auch wenn ich das ganze Jahr über begeistert zu meinen Wurzeln stehe, ist der Nationalfeiertag ein perfekter Anlass, den Stolz auf sein Land und seine Heimat zu zeigen“, erwähnte Landesrat Gottfried Waldhäusl, der zu diesem „Patriotentag“ lud. Mehr als 200 Menschen wanderten mit. „Es war schön zu sehen und zu fühlen, wie sehr die Niederösterreicher zu ihrer Heimat stehen“, meinte Waldhäusl.

Nach den Grußworten beim Schloss Waldreichs in Pölla ging es für die Wanderfreudigen, darunter zahlreiche Kinder und auch Hunde, mit der Wanderung los. Der Weg führte vorbei an der typischen, idyllischen Teichlandschaft nach Schloss Ottenstein und zum Ottensteiner Stausee. Zwölf Kilometer waren die fleißigen Wanderer unterwegs und konnten sich schließlich an einer Labstelle stärken.

