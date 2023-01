Ottenschlag: Sternsinger dürfen wieder in die Häuser

Werbung

Zwei Jahre lang war ein Sternsingen in traditioneller Art und Weise nicht möglich. Heuer können Kaspar, Melchior und Balthasar mit ihren Begleitern wieder in die Häuser und dabei Spenden sammeln für Hilfsprojekte. Viele der Sternsinger sind schon seit Jahren aktiv – in Ottenschlag macht eine Gruppe mit älteren Jugendlichen weiter.

„Kinder und Jugendliche zu finden, die das Sternsingen übernehmen, ist leichter, bei den Begleitern tut man sich schon schwerer“

Seit Jahrzehnten organisiert Martina Grill die Sternsinger-Aktion in Ottenschlag. Für die Religionslehrerin beginnt diese schon bei der Reinigung der Kostüme und endet bei der Organisation der gemeinsamen Sternsinger-Jause. „Ich war viele Jahre auch als Begleiterin von Sternsingergruppen unterwegs, das machen jetzt Mütter der Sternsinger oder Jugendliche, die schon Sternsinger waren“, sagt Martina Grill. „Kinder und Jugendliche zu finden, die das Sternsingen übernehmen, ist leichter, bei den Begleitern tut man sich schon schwerer“, meint Grill. Für heuer habe sie aber die fünf Gruppen zusammengebracht. Zwei davon marschieren die Ortschaften ab, drei Gruppen übernehmen Ottenschlag.

„Das ist eine Premiere in unserer Pfarre.“

„Bei uns sind die Kinder ab der zweiten Volksschulklasse dabei, die dann auch zu Ostern Ratschen gehen dürfen. Wer kein Sternsinger ist, darf auch nicht Ratschen gehen, das ist bei uns so geregelt.“ Diese Kinder bleiben meist bis zum Ende der Mittelschule als Sternsinger aktiv. Heuer hat sich aber eine Gruppe von Jugendlichen, die eigentlich schon aus dem „Sternsingeralter“ herausgewachsen sind, bereit erklärt, nochmals als „Heilige Drei Könige“ weiterzumachen. „Das ist eine Premiere in unserer Pfarre.“

Die Kinder und Jugendlichen probierten traditionell am 26. Dezember ihre Kostüme an. Am 2. Jänner startete die Aktion. Davor wurden sie von Friseurmeister Dieter Holzer bzw. seiner Tochter Simone geschminkt. Das ist seit Jahrzehnten eine Tradition. „Mein Vater Karl hat vor über 50 Jahren damit begonnen. Seit Jahrzehnten mache ich das und werde jetzt von meiner Tochter Simone abgelöst“, sagt Dieter Holzer, der auch NÖN-Mitarbeiter ist.

