Vollbeschäftigung im Zwettler PBZ: „Ich bin extrem glücklich“

„Ich bin extrem glücklich“, so Roland Hofbauer, kaufmännischer Direktor im PBZ Haus Frohsinn in Zwettl. Mit 16 neuen Mitarbeitern, die im September und im Oktober im PBZ neu dazu kommen, freut er sich über Vollbeschäftigung.

Dass sich die Personalsituation im Haus Frohsinn so zufriedenstellend entwickelt hat, schreibt er auch der dualen Führung seit April dieses Jahres mit Pflegedirektorin Silvia Neugschwandtner zu. „Wir arbeiten extrem gut zusammen, sie ist fachlich super und wir kommen sehr gut miteinander aus. Da macht das Arbeiten noch viel mehr Spaß und das Arbeitsklima strahlt auf das ganze Haus aus“, freut er sich. Manche Entscheidungen würden zwar etwas länger diskutiert werden, dafür aber vielseitiger durchleuchtet und letztendlich gemeinsam mitgetragen.

„Wie haben Sie das geschafft?“

„Ich wurde gestern auf der Diplomfeier in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Zwettl gefragt, wie wir das geschafft haben“, so Hofbauer. Viele Gründe würde es geben, aber besonderes Augenmerk wurde im PBZ darauf gelegt, eine zusätzliche Stelle für den Nachtdienst zu bekommen. Hofbauer klärt auf: „Nachtdienst ist ein neuralgischer Punkt. In der Langzeitpflege haben wir definitiv größere Personalnot, weil bei uns in jedem der drei Wohnbereiche nur je ein Nachtdienst aktiv ist. Braucht jemand in besonderen Situationen Unterstützung, musste bisher nachts eine Person ihren Bereich verlassen und aushelfen, so blieb ein Bereich unbesetzt.“ Das habe viele abgehalten, in die Langzeitpflege zu gehen. Ab November wird das anders sein: „Wir haben dann vier Personen im Dienst pro Nacht.“

„Mitarbeiter tragen unsere Werte mit“

Die Leitung des PBZ habe sich auch erlaubt, trotz Mitarbeitermangels zu sich bewerbenden Personen „Nein“ zu sagen und Leute wieder gehen zu lassen, welche die Werte des Haus Frohsinn nicht mitgetragen hätten und ein unpassendes Verhalten Bewohnern und Kollegen entgegengebracht hätten. „Somit haben wir zeitweise auf dringend notwendiges Personal verzichtet und gesperrte Betten in Kauf genommen. Dafür konnten wir zu jederzeit sicher stellen, dass eine beste Pflege und Betreuung gewährleistet ist“, so Hofbauer. Zudem habe man im PBZ stark die Mitarbeiter-Orientierung „raufgefahren“. Hofbauer: „Wenn es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht, leisten sie gute Arbeit. Auch in der Pflege.“

Neu: Lehrling für Verwaltungsassistenz

Insgesamt 16 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nimmt das PBZ im September und Oktober auf. „Wir haben fixe Zusagen und die Verträge sind auch schon unterzeichnet“, so Hofbauer. Zu sechs neuen Kolleginnen und Kollegen aus der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Zwettl kommen unter anderem, Abteilungshilfen, eine Verwaltungsmitarbeiterin, ein Lehrling für Verwaltungsassistenz und ein Zivildiener. Somit herrscht Vollbeschäftigung im Haus Frohsinn. Die Mitarbeiter sind ausschließlich für das PBZ Zwettl beschäftigt. „Meine Zwettl-Haustechniker helfen aber manchmal im PBZ Eggenburg aus, etwa, wenn der einzige Haustechniker, der dort beschäftigt ist, nicht da ist“, so Hofbauer, der zusätzlich das PBZ Eggenburg interimistisch leitet. „Es ist wirklich schön zu sehen, dass aus so einer Situation beide Häuser profitieren“, so Hofbauer. „Nicht nur, dass Unterstützung kommt, wenn sie gebraucht wird, sondern auch der Erfahrungsaustausch ist befruchtend für alle Beteiligten.“