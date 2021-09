Großen Andrang gab es am Wochenende bei der Zwettler Teststraße. Eine als K2-Person zum PCR-Test vorgeladene NÖN-Leserin sprach von einer Wartezeit von drei Stunden.

Bezirkshauptmann Michael Widermann bedauert diesen Umstand und erwähnt: „Es dürften momentan mehr Leute testen gehen, was positiv ist, aber wir müssen darauf reagieren.“ Zudem erhalten Kontaktpersonen eine behördliche Anordnung zum PCR-Test. Da derzeit auch Veranstaltungen möglich sind, gäbe es bei Infizierten oft viele zu testende Kontaktpersonen. Widermann ergänzt: „Wir sind die einzige PCR-Teststraße im Waldviertel. Da gibt es einen großen Zustrom.“

Markus Mottl von der Landesverbandszentrale des Roten Kreuzes berichtet von einem starken Anstieg der in Zwettl durchgeführten PCR-Tests seit Anfang September. Zuvor waren es 80 pro Tag, derzeit kommt man auf bis zu 280. „Die 7-Tage Inzidenz steigt und damit auch die angeordneten Tests“, erklärt Mottl, dabei werde den Leuten natürlich keine Zeit für den Test vorgeschrieben. Wartezeiten würden also auch am schwallartigen Eintreffen der Testpersonen, etwa zu Beginn oder zu Ende der Testzeiten, liegen. Man werde die Situation aber beobachten und gegebenenfalls mit einer zweiten Linie reagieren.