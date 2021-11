Corona-Ärger im Waldviertel: Dreimal testen für ein Ergebnis

Horst Winkler aus Waidhofen ist sauer: Er musste insgesamt dreimal hintereinander zur PCR-Teststraße nach Zwettl fahren, um ein gültiges Ergebnis zu erhalten. Der Grund: Probleme bei den Barcodes der Proben und Missverständnisse über Öffnungszeiten der Teststraße.

Was war passiert: Winkler wurde mit seiner Gattin als Covid-Verdachtsfall mit Krankheitssymptomen eingestuft und von der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen zu einer Testung in Zwettl am 30. Oktober angemeldet. Die beiden besuchten ordnungsgemäß die Teststraße, bekamen aber am nächsten Tag um 14.50 Uhr einen Anruf des Waidhofener Epidemiearztes, da es ein Problem mit den Barcodes gegeben habe und sie sich noch einmal testen lassen müssen.

Das Ehepaar kam kurz danach um 15.20 Uhr in Zwettl an und reihte sich nach eigenen Aussagen in eine Kolonne von rund 200 Fahrzeugen ein. Winkler erkundigte sich noch bei der BH Waidhofen und bekam die Auskunft, dass das Personal der Teststation angewiesen wurde, bis um 17 Uhr zu testen, um den Rückstand aufarbeiten zu können. "Leider haben die Mitarbeiter der Teststation nichts von ihrem Einsatz an diesem Tag bis um 17 Uhr gewusst und dann überraschend für alle dann doch um 16 Uhr Schluss gemacht", sagt Winkler gegenüber der NÖN. Auch telefonische Rücksprachen mit dem Sanitätskrisenstab der Landesregierung und Gespräche mit den Mitarbeitern vor Ort blieben erfolglos. Laut Winkler wurden 150 Fahrzeuge weg geschickt, der Zwettler Bezirkshauptmann Michael Widermann spricht nach NÖN-Rückfrage von 70 bis 80 betroffenen Personen.

"Fehler können immer und überall passieren. Das mit den Barcodes kann auch passieren. Aber mehrere hundert Testwillige wegen bürokratischen Anordnungen und mangelnder Kommunikation zwischen Behörden und Testanbieter mehrere Stunden durch die Gegend zu schicken und hinzuweisen, sie könnten ja morgen wieder kommen, finde ich in Zeiten der Pandemie nicht in Ordnung", kritisiert Winkler. Für ihn ging der Vorfall glimpflich aus, das Testergebnis war beim dritten Anlauf schließlich negativ.

Rotes Kreuz entschuldigt sich

Auf NÖN-Anfrage bestätigt Rotes Kreuz-Pressesprecherin Sonja Kellner den Vorfall. Auslöser war eine technische Umstellung, um künftig eine raschere Abwicklung zu ermöglichen. "Das Problem wurde aber natürlich umgehend behoben", so Kellner. Zur Kritik, dass am nächsten Tag Besucher der Teststraße nach 16 Uhr abgewiesen wurden, sagt sie: "Leider ist es hier auf Grund der Kurzfristigkeit zu einem Kommunikationsfehler auf unserer Seite gekommen."

Die folgenden zwei Tage wurde die Teststraße bis 17 Uhr geöffnet und bereits am ersten Tag davon konnte der überwiegende Teil der noch einmal zu testenden Probanden getestet werden, betont die Sprecherin: "Wir möchten uns für die Unannehmlichkeiten bei den betroffenen Personen entschuldigen – die technischen Änderungen sind nun abgeschlossen und es läuft wieder alles im gewohnten Ablauf."

Aktuell 300 Abnahmen pro Tag

Aktuell sind die Teststraßen in Niederösterreich von 8 bis 16 Uhr geöffnet. "Längere Öffnungszeiten sind schwierig, da das sonst zu Logistikproblemen führt", erklärt Kellner. Seit dem Sommer wurden bei den Testkapazitäten Erweiterungen vorgenommen, konkret an der Teststraße allein in Zwettl wurden diese vervierfacht – von täglich vier Stunden mit einer Linie auf acht Stunden mit zwei Linien. Darüber hinaus gibt es seit Mitte Oktober zudem eine Teststraße in Krems, betont die Sprecherin. Im Durchschnitt finden derzeit rund 300 Abnahmen pro Tag statt.