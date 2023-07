Alkoholisiert „geradeaus“ und mit Pkw in Vorgarten gelandet

Exakt um 3.32 Uhr vergangene Nacht riss die Alarmierung die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Pehendorf aus dem Schlaf. „Verkehrsunfall in Pehendorf, PKW in Wald.“ Als die Feuerwehrmitglieder am Einsatzort ankamen, war der Lenker bereits aus dem Auto ausgestiegen. Dieses befand sich laut Feuerwehr Pehendorf im Vorgarten eines Einfamilienhauses am Ortsrand, nachdem der Lenker mit seinem Fahrzeug auf der Fahrt in Richtung Rappottenstein in einer leichten Linkskurve rechts abkam und einen Gartenzaun und eine Steinformation touchierte.

Polizei und Rettung aus Arbesbach waren rasch am Unfallort. Laut Landespolizeidirektion NÖ handelt es sich bei dem Lenker um einen 32-Jährigen, der stark alkoholisiert war. Gemeldet wurde der Unfall von einer Zeugin, die gemeinsam mit drei weiteren Personen dem vorangefahrenen Unfallfahrer nachfolgend auf derselben Strecke unterwegs war und auffälliges Fahrverhalten beim Voranfahrenden festgestellt habe. Dem Alko-Lenker wurde noch an der Unfallstelle der Führerschein entzogen.

Die Feuerwehr Pehendorf barg das Auto aus dem Garten und musste mit Ölbindemitteln aus dem Fahrzeug ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten binden. Der Lenker blieb bei diesem Unfall unverletzt.