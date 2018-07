Im Rahmen des Festes der Pehendorfer Feuerwehr wurde bei einem Festakt der Folder „Direktvermarkter und Kunsthandwerk“ der Öffentlichkeit präsentiert.

Dieser Folder ist ein gemeinsames Produkt der fünf Waldviertler Hochlandgemeinden und wurde von Ideengeberin Roswitha Haghofer ins Leben gerufen. Die Zusammenarbeit der fünf Hochlandgemeinden bei den Erhebungsarbeiten koordinierte Rappottensteins Tourismusgemeinderat Helmut Brandstätter. Beide arbeiteten bei der grafischen Umsetzung auch eng mit der Firma Waldsoft aus Arbesbach zusammen.

Im Folder werden insgesamt 51 Direktvermarkter und Kunsthandwerker vorgestellt, die ihre Türen nicht nur für die Einheimischen öffnen, sondern ihre Schmankerln und Kunstwerke auch Touristen zugänglich machen möchten.

Als Motivation für die Erstellung des Folders diente Roswitha Haghofer die Idee, die landwirtschaftlichen Kleinbetriebe, die ihre Produkte mit viel persönlichen Einsatz erzeugen, auf einer gemeinsamen Plattform zu präsentieren. Dem Folder soll in einiger Zeit auch eine Homepage folgen, die mit allen teilnehmenden Gemeinden verlinkt sein soll. Alle Angebote sollen auf diesem Weg gemeinsam in den Mittelpunkt gestellt werden und so die Waldviertler Regionen stärken.

Der Grundstein ist gelegt, nun sind die Betriebe am Zug, um durch die Qualität ihrer Arbeit auch einen Nutzen aus der Aktion zu ziehen. Auch Bundesratsabgeordnete Andrea Wagner fand nur lobende Worte für die Umsetzung und bedankte sich persönlich bei den Erstellern mit einem kleinen Geschenk.