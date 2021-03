38 Jahre war Werner Reilinger Lehrer an der HLW Zwettl, jetzt verabschiedete er sich in den verdienten Ruhestand.

1983 startete Reilinger seine berufliche Karriere als Lehrer für Geografie und Wirtschaftskunde sowie Geschichte und Sozialkunde an der HLW in Zwettl. Parallel dazu legte er seine Einführung in das praktische Lehramt an höheren Schulen am Gymansium Zwettl ab. Weitere Stationen seiner langjährigen Lehrtätigkeit waren die Handelsakademie und die Handelsschule, die Krankenpflegeschule Zwettl sowie die Kirchlich Pädagogische Hochschule in Krems. Für seine Motivation sprechen Zusatzqualifikationen wie EDV, Wirtschaftsinformatik oder Prüfer-Prüfung für ECDL-Führerschein.

Reilingers Kollegen schätzten ihn auch für sein Engagement als Schulvertrauensobmann, als Obmann des gewerkschaftlichen Betriebsausschusses und als Mitglied des Schulgemeinschaftsausschusses. Dafür gab es mehrmals Dank und Anerkennung seitens der Bildungsdirektion. Im Mai 2011 erhielt er den Berufstitel „Oberstudienrat“.

Zehn Jahre lang fungierte Werner Reilinger als Stadtrat und war für Kultur, Bildung, Schulen, Kindergärten und Tourismus in Zwettl verantwortlich.