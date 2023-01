Abschied für Fleischermeister aus Kottes

Werbung

Mit 31. Dezember hat der bekannte Fleischermeister Alfred Grabner aus Kottes seine Pension angetreten. Somit verliert die Marktgemeinde Kottes-Purk einen wichtigen Nahversorger.

Durch seine außerordentlich guten Wurst- und Fleischwaren war er über die Gemeindegrenzen hinaus sehr bekannt und lieferte seine Produkte in die umliegende Region und in die Wachau. Mit seinen sechs langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern feierte er am letzten Arbeitstag seinen wohlverdienten Ruhestand.

Bürgermeister Josef Zottl und Wirtschaftsbundobmann und Geschäftsführender Gemeinderat Franz Schrammel bedankten sich für 18 Jahre, in denen Grabner die Gemeinde prägte. „Qualität, Freundlichkeit und Flexibilität waren die Aushängeschilder der Fleischerei Grabner. Die Bevölkerung wird die Fleischerei Grabner sehr vermissen“, betonten sie.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.