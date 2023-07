Große Veränderungen für Zwettler Musikhaus

Gegründet wurde das Waldviertler Musikhaus im Jahr 1989 am Neuen Markt in Zwettl. „Da das Geschäft bald aus allen Nähten platzte, übersiedelten wir 1995 in die Weitraerstraße in Zwettl“, erzählt Grafeneder. „Im Jahre 2012 erwarb ich dann in der damaligen Industriestraße 3 das jetzige Geschäftslokal mit 650 Quadratmeter.“ Heute heißt die Straße Franz Eigl-Straße.

„Mein Ziel war es immer, dass es im Waldviertel auch weiterhin ein Musikhaus gibt, deswegen war es für mich ein Anliegen, einen Nachfolger zu finden“, betont Grafeneder. Mit Raphael Eibensteiner aus Zwettl hat er diesen gefunden. Der neue Besitzer hat den Warenbestand und den Namen übernommen und wird das Waldviertler Musikhaus in der Zwettler Bahnhofstraße in etwas verkleinerter Form wie gewohnt weiterführen.

Gerald Grafeneder hat in den 34 Jahren einiges erlebt. So kamen etwa Tony Wegas oder Zappa von den „Bluespumpm“ zu ihm ins Geschäft. Andere seiner Musikerkunden haben ihren eingeschlagenen Weg erfolgreich fortgesetzt: Bernhard Egger, Thomas Faltin, Peter Dürr oder Gaby Stattler, um nur einige zu nennen. Seinen größten Auftrag hatte Grafeneder mit derKulturwerkstatt Hirschbach, aber auch so ziemlich alle Blasmusikkapellen aus dem Waldviertel und teilweise auch aus dem Wein- und Mostviertel gingen bei ihm ein und aus. Und nicht zu vergessen die sozusagen eigene Hausband „echt guad“ mit ihrem Austropop.

Voller Einsatz für die Kunden

„Einmal hat ein Kunde am Sonntag um 3 Uhr nachts angerufen, ob ich nicht um 7 Uhr ins Geschäft kommen kann, da ihm eine Gitarrensaite gerissen ist und er um 9 Uhr einen Frühschoppen spielen muss!“ erinnert sich Grafeneder. „Ich habe es natürlich gemacht!“ lacht er.

Seine treuen Kunden bittet er, dem Nachfolger als jungen Unternehmer eine Chance zu geben. Grafeneder wird sich nun vermehrt seinen Enkelkindern widmen und sein Hobby, das Motorradfahren, frönen. Aber auch die Musik wird in weiter beschäftigen, Stichwort „echt guad“. In das ehemalige Musikhaus zieht im Herbst Drechslermeister Andreas Reiter aus Rudmanns ein, um dann mit dem Weihnachtsgeschäft voll durchstarten zu können. Reiter ist es in seiner Werkstatt zu Hause auch zu eng geworden.