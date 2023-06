Gärten zum Selbsternten und Mieten wurden in Zwettl eröffnet

Der Spatenstich fand am 26. Mai mit Landtagsabgeordneten Bürgermeister Franz Mold und Landtagsabgeordnete Silvia Moser statt. Die Gärten haben verschiede Größen von 40 m², 80 und 120 m² und können so auf die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Derzeit sind fünf Selbsternte- und zwei Mietgärten vergeben. Die Selbsterntegärten werden mit mehr als 20 verschiedenen Gemüsesorten, wie zum Beispiel Zwiebeln, Sellerie und Bohnen bepflanzt. Selbst zu erledigen ist: Pflegen und Unkraut jäten sowie das Gemüse ernten und genießen. Bei den Mietgärten muss man sich selbst Saatgut und Jungpflanzen besorgen und auch diese dementsprechend pflegen. Die Jungpflanzen bekommt man im nahegelegenen Hofladen Thaller. Gärten erfreuen sich In den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit, bietet Erholung und die Möglichkeit, sein Essen mit guten, gesunden und frische Zutaten aufzuwerten.