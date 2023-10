1,7 Millionen Euro für Wertstoffsammelzentrum für vier Gemeinden

Die Marktgemeinden Altmelon und Arbesbach betreiben derzeit ein gemeinsames Altstoffsammelzentrum mit getrennten Öffnungszeiten. Jetzt soll ein großes Wertstoffsammelzentrum mit gemeinsamen Öffnungszeiten entstehen. Ausschlaggebend für den Standort in Perwolfs war die zentrale Lage und die damit verbundene hohe Anschlussquote von Einwohnern. Denn: Die angrenzenden Marktgemeinden Schönbach und Bärnkopf werden sich dieser Kooperation für ein gemeindeübergreifendes Wertstoffsammelzentrum anschließen.

Durch die Weiterentwicklung der bestehenden Altstoffsammelzentren zu regionalen Wertstoffzentren sollen eine nachhaltige Ressourcenwirtschaft vorangetrieben und langfristig gesichert sowie die hohen Qualitätskriterien und das Bürgerservice gesteigert werden.

Daten zur neuen Anlage

Auf einer Grundfläche von rund 6.800 m² wird das zukünftige Wertstoffsammelzentrum zwischen Altmelon und Perwolfs errichtet. Die Zu- und Abfahrt wird durch den Einsatz eines speziellen Zutrittsystems gesteuert, und auch die Öffnungszeiten werden zukünftig auf die Bedürfnisse der Bevölkerung abgestimmt. Damit wird eine geregeltere Anlieferung der Abfälle möglich sein bzw. sollen auch die Zutritts- und Anlieferungszeiten bürgerfreundlicher werden.

Das Wertstoffsammelzentrum besteht im Wesentlichen aus einer überdachten Lagerfläche mit Problem­stoffsammelraum, einer Wertstoffsortierhalle mit zwölf überdachten Containerstellflächen und einer Reserve­stellfläche, einer Lagerfläche für Strauch- und Baumschnitt bzw. für Grünschnitt. Im Außenbereich befindet sich eine Müllinsel mit Altglas- und Altkleidercontainern. Einige Containerstellflächen werden mit einem Wiegesystem ausgestattet, sodass in weiterer Folge auch kostenpflichtige Abfälle angenommen und auch nach tatsächlichem Gewicht verrechnet werden können.

Stimmen der Bürgermeister

„Aufgrund der ständig steigenden Abfallmengen und dem damit verbundenen großen Andrang zum direkten Entsorgen von Abfällen bei den bestehenden Altstoffsammelzentren kommt es manchmal zu etwas längeren Wartezeiten bei der Abfallanlieferung. Deshalb haben wir uns überlegt, wie wir mehr Service für die Menschen anbieten können. Mit dem neuen Wertstoffsammelzentrum ermöglichen wir eine rasche und unbürokratische Abgabe der Abfälle zu ausgeweiteten Öffnungszeiten. Wir sind überzeugt, damit einen weiteren wichtigen Schritt zur Quali­tätsverbesserung im Abfallbereich zu machen“, so der Obmann des Gemeindeverbandes Zwettl, Andreas Maringer (Bürgermeister von Langschlag).

Der Bürgermeister der Marktgemeinde Altmelon, Manfred Stauderer, findet ebenso nur lobende Worte für dieses neue Projekt: „Mit der Errichtung des Wertstoffsammelzentrums kann eine sehr wichtige Infrastruktureinrichtung in unserer Gemeinde erhalten und die bereits seit über zehn Jahren bestehende Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Arbesbach im Abfallwirtschaftsbereich fortgesetzt werden. Zukünftig soll diese Zusammenarbeit auf die Gemeinden Schönbach und Bärnkopf ausgeweitet werden. Die Neusituierung des Wertstoffsammelzentrums soll außerdem zu einer wesentlichen Verkehrsentlastung der Anrainer an der derzeitigen Zufahrtsstraße zum Altstoffzentrum beitragen.“

„Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Altmelon beim bisherigen Altstoffsammelzentrums hat sich bestens bewährt. Darum freuen wir uns über den Ausbau eines modernen Wertstoffsammelzentrums in der Nachbargemeinde. Somit kann auch in Zukunft unseren Bürgern in nächster Nähe die Abfallentsorgung angeboten werden“, so der Bürgermeister der Marktgemeinde Arbesbach, Martin Frühwirth.

Gemeindeübergreifende Kooperation sinnvoll und notwendig

„Grundsätzlich bestehen bereits einige tolle Kooperationen zwischen den Gemeinden, wie Schule, Glasfaser usw. Um unsere Eigenständigkeit zu erhalten, ist es notwendig, stärker zusammenzuarbeiten. Aufgrund steigender Abfallmengen und der nicht mehr zeitgemäßen Sammelstelle ist auch hier eine gemeindeübergreifende Kooperation sinnvoll und notwendig. Ich denke, dass dadurch ein besseres Service für unsere Bürgerinnen und Bürger gegeben ist“, so Bürgermeister Ewald Fröschl aus der angrenzenden Marktgemeinde Schönbach.

Dass die Errichtung des Wertstoffsammelzentrums, mit einer veranschlagten Bausumme von rund 1,7 Millionen Euro, nun gestartet werden konnte, freut Gemeindeverband Zwettl-Obmann Maringer und seinen Stellvertreter, Landtagsabgeordneten und Bürgermeister Franz Mold. „Diese Errichtung ist ein wichtiger Fortschritt im Hinblick auf die steigenden Anforderungen in der Abfallwirtschaft“, so Mold.

„Ein enormer Mehrwert von größeren, regionalen Wertstoffsammelzentren ist, dass die extrem aufwändige Nachsortierung, wie z.B. des Sperrmülls, vor Ort vorgenommen wird. Somit muss weit weniger Abfall in die teure Verbrennung geschickt werden, was wieder eindeutig im Sinne einer nachhaltigen Kreislauf- und Recyclingwirtschaft ist“, ergänzt Obmann Maringer.

Die Planung des Wertstoffsammelzentrums wurde von der Hydro Ingenieure Umwelttechnik GmbH durchgeführt. Der Auftrag zur Errichtung wurde im Ausschreibungsverfahren der „Arbeitsgemeinschaft Pittel+ Brausewetter, Trepka“ erteilt. Es soll im Sommer 2024 eröffnet werden.