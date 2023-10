Anerkennung und Empfang für Ministranten

Besonderes Lob und Anerkennung widmete die Pfarre Jagenbach bei der Erntedankfeier auch den Ministrantinnen und Ministranten. Großer Dank ging an fünf Ministrantinnen und Ministranten, die den Dienst beendeten und an vier Burschen, die bereit sind, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. So wurden Raphael Brandstätter-Huber, Erik Böhm-Lahmer, Moritz Filler und Benjamin Thaler als Ministranten aufgenommen und von Pater Ägid Traxler für diesen Dienst gesegnet.