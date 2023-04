Sieben Pfarren des Pfarrverbandes St. Josef feiern in Schönbach

Seit zehn Jahren besteht der Pfarrverband St. Josef im Waldviertel. Gemeinsam unterwegs sind die Pfarren Bad Traunstein, Bärnkopf, Gutenbrunn, Kirchbach, Martinsberg, Rappottenstein und Schönbach. Das Pfarrverbandsfest fand am „Josefitag“, in Schönbach statt.

In seiner Begrüßung zur Heiligen Messe wies Pfarrmoderator Gerhard Gruber auf die Höhen und Tiefen hin, welche in diesen zehn Jahren bewältigt wurden. „Der Pfarrverband bietet die Möglichkeit, die liturgischen Dienste zur Ehre Gottes und zum Nutzen der Menschen durchzuführen“, meinte er. Der emeritierte Generalvikar Eduard Gruber wies in seiner Predigt darauf hin, dass „Füreinander und Miteinander Verantwortung zu übernehmen heißt“.

Rund einhundert Musiker unter Leitung von Michael Hammerl sorgten für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes. Der gewaltige Chor und das Instrumentalensemble wurden von Mitwirkenden aus allen sieben Pfarrgemeinden gebildet. An der Orgel war Kathrin Fichtinger. Das Klarinettensolo spielte Mariella Käfer. Zur Aufführung gelangte die Missa Brevis von Jacob de Haan.

„Personelle Vielfalt wirkt bereichernd für die Pfarren“

Pfarrgemeinderäte aus allen sieben Pfarren waren beim Festgottesdienst anwesend: Leopold Hoeder (Martinsberg), Karoline Grafeneder (Bärnkopf), Birgit Haberzett (Gutenbrunn), Christine Jahn (Kirchbach), Josef Prem (Rappottenstein), Maria Hofbauer (S Foto: Dieter Holzer

Durch den Pfarrverband finden ein reger Austausch und eine Vernetzung statt. In jeder Pfarre findet jeden Sonntag eine Messe oder eine Wortgottesfeier statt. Die personelle Vielfalt wirkt dabei bereichernd. Jede Pfarre bleibt eigenständig und hat einen eigenen Pfarrgemeinderat und Pfarrkirchenrat.

Die ehrenamtlichen Helfer in den einzelnen Pfarren sind von besonderer Bedeutung. Wortgottesfeiern leiten, Messdienste, musikalische Umrahmung und Organisation von Messen, Feiern und Veranstaltungen, Blumenschmuck, Kirchenreinigung und vieles mehr werden von Freiwilligen übernommen. Wichtig ist auch die persönliche Betreuung und Hilfe für Menschen, die sie benötigen. Das Seelsorgeteam des Pfarrverbandes unterstützt alle Pfarren nach besten Kräften. Das Team besteht aus: Moderator Gerhard Gruber, Kaplan Romanus Okoli, Diakon Karl Mayerhofer-Sebera, den Pastoralassistentinnen Eva Spreitzer und Sabine Latzenhofer, den Sekretärinnen Angela Mach, Sonja Lehninger und Silvia Gundacker sowie Pastoralhelferin Carina Gerstbauer.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.