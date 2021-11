"5 nach 12": Proteste bei Landeskliniken Zwettl und Allentsteig

Unter dem Motto „Fünf nach 12“ haben sich am Mittwoch Teile des medizinischen Krankenhaus-Personal und Schüler der Krankenpflegeschule Zwettl vor dem Landesklinikum Zwettl sowie auch vor dem Landesklinikum Allentsteig versammelt um zu protestierten. Damit sollte auf die zunehmend angespannte Situation im Gesundheitsbereich aufmerksam gemacht werden.

Diese wurde von der Initiative "Offensive Gesundheit" veranstaltet und ist ein Verbund aus Arbeiter- und Ärztekammer sowie den Gesundheitsgewerkschaften. Sie ruft österreichweit die Beschäftigten in Gesundheits-, Pflege- und Sozialberufen auf, gemeinsam für eine kurze Zeit ihre Arbeitsstätten zu verlassen. Viele der Beschäftigten seien bereits jetzt körperlich und psychisch am Limit. Emotionale und körperliche Überlastung seien keine Ausnahme mehr, und es brauche eine sofortige Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so die Initiatoren. Die Protestaktion soll ein Zeichen für die notwendige, rasche Änderung der Situation sein.

Betriebsratsvorsitzende Andrea Kletzl sagte: „Wir wollen, dass unsere Wünsche, Anliegen und Sorgen von den richtigen Stellen gehört werden." Auch bei der Protestaktion dabei waren die Leiterin der Krankenpflegeschule Martina Grubmüller, Bezirksstellenleiter Jürgen Binder von der AK Zwettl und ÖGB-Regionalsekretärin Birgit Schrottmeyer.