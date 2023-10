Phildrumonic Ein „drumtastischer“ Abend in Zwettl

PHILDRUMONIC bei der Arbeit im Zwettler Stadtsaal. Foto: Franz Fichtinger, Franz Fichtinger

D as fünfköpfige Percussion-Ensemble PHILDRUMONIC zeigte bei seinem Jeunesse-Konzert im Zwettler Stadtsaal, was Schlagwerkinstrumente so alles zu bieten haben.