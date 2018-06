Katharina Marchsteiner aus Hausbach wurde für ihre Forschungsarbeit über Bewegung und Sport in Schulen vom Physiotherapeuten-Berufsverband „Physio Austria“ mit dem 1. Platz des Physio Research Award 2018 ausgezeichnet.

Die Arbeit beschäftigt sich mit der funktionellen Mobilität und Stabilität Jugendlicher und deren Beeinflussung durch das Ausmaß an Bewegung und Sport in der Schule. Dies untersuchte die ausgebildete Physiotherapeutin im Rahmen ihrer Masterarbeit des berufsbegleitenden Studiums „Ernährung und Sport“ an der Donau-Universität Krems.

"Es muss dringend reagiert werden!"

60 Schüler der Liese Prokop-Privatschule für HochleistungssportlerInnen und des Bundesgymnasiums Waidhofen/Thaya wurden analysiert und Katharina Marchsteiner kam dadurch zum Ergebnis: „Es muss dringend reagiert werden! Zukünftig ist gezieltes Gleichgewichts- und Stabilitätstraining notwendig, um die funktionelle Mobilität von Jugendlichen zu steigern. Um eine dauerhafte Fehlhaltung der Kinder zu vermeiden, müssen in den Schulen mehr und effektivere sportliche Aktivitäten durchgeführt werden.“

Die herausragende Arbeit wurde Anfang Mai im Rahmen des Symposium Physio Austria in Pörtschach präsentiert und ausgezeichnet. Eine große Anerkennung für die seit fünf Jahren im Gesundheitszentrum Andreasgasse in Wien arbeitende Physiotherapeutin.

Was für Katharina Marchsteiner ihren Beruf so besonders macht? „Es ist schön zu sehen, wie professionelle Physiotherapie Menschen einen schmerzfreieren Alltag gestaltet und somit ihre Lebensqualität und Leistung steigert“. Vor kurzem hat sie sich selbstständig gemacht und baut sich nun auch eine Praxis im Waldviertel auf.