Der „Mundl“ aus Wiener Neustadt

Karl Merkatz wurde am 17. November 1930 als Sohn eines Werkzeugmachers und einer Weberin in Wiener Neustadt geboren. Er schloss zunächst eine Tischlerlehre ab. Anschließend absolvierte er das Mozarteum, eine Schauspielschule in Salzburg, mit Auszeichnung.

Seine bekanntesten Rollen sind die des Karl Bockerer aus der Filmreihe „Der Bockerer“ sowie die des Edmund „Mundl“ Sackbauer in „Ein echter Wiener geht nicht unter“. Wegen der angeblich vulgären Sprache war die Serie einst ein Skandal.

Merkatz spielte in mehr als 250 Film- und Serienproduktionen und zudem in über 150 Bühnenrollen.

2002 erhielt er das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland NÖ, 2017 wurde er zum Ehrenbürger von Wr. Neustadt ernannt.

Von 1999 bis 2001 war Merkatz Vorsitzender der Menschenrechtsplattform SOS Mitmensch. Er hat sich aus der Führungsposition zurückgezogen, ist aber noch am Geschehen der Organisation interessiert. Zudem gilt der Schauspieler als großer Tierliebhaber und Förderer von Gut Aiderbichl.

Er lebt mit seiner Frau auf einem Hof in Salzburg. Anders als in seiner Paraderolle als „Mundl“ ist Karl Merkatz ein zufriedener Familienmensch.

