Hedy Lamarr: Schönheit und Superhirn

Hedy Lamarr, geboren 1914 in Wien, war zunächst Filmschauspielerin. 1933 heiratete sie den Wiener Waffenfabrikanten Fritz Mandl, mit dem sie Gut Fegenberg in Schwarzau im Gebirge in NÖ bewohnte. Da Mandl in der NS-Diktatur agitierte, sie aber jüdische Wurzeln hatte, verließ sie ihn 1937 und ging nach Paris und dann nach London. Ein Vertrag mit der Filmproduktionsfirma Metro-Goldwyn-Mayer machte sie zur Hollywood-Diva.

Beeindruckend ist Lamarrs Karriere als Erfinderin: Sie lernte 1940 den Komponisten George Antheil kennen, mit dem sie ihr Wissen über Waffen und seine Erfahrungen mit einem von ihm entwickelten vollautomatischen Musikstück kombinierte. Sie wollten das Problem lösen, dass funkgesteuerte Torpedos vom Feind durch Blockieren der Frequenz gestört werden können. 1942 ließen sie das „Frequenz-Sprung-Verfahren“ patentieren, das einen ständig synchronen Wechsel der Funkfrequenz der Torpedos möglich machte. Die Erfindung gilt heute als Basis für Bluetooth und GSM-Verbindungen.

Lamarrs Asche wurde 2000 im Wienerwald verstreut.

Göpfritz 100 Jahre im „Herzen des Waldviertels“

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden