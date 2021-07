Ihr zehnjähriges Jubiläum feiert die Band Satuo heuer. Gestartet wurde damals als Duo von Aron Saringer und Laura Korhonen. Nach Corona und dem Gehörverlust von Laura ist man nun wieder bereit für die Bühne.

Vom Duo zum sechsköpfigen Ensemble. Kennengelernt haben sich Aron und die aus Finnland stammende Laura bei ihrem Musikstudium in Wien. Zuerst waren sie einige Zeit als Duo unterwegs, auch ihr erstes Album nahmen sie zu zweit auf. Dann wurde das Ensemble erweitert. Zuerst 2014 zum Trio mit dem Italiener Fabian Baumgartner, später zur fünfköpfigen Band, mit der zwei weitere Alben entstanden. Das letzte 2017 mit dem Titel „Earned“. „Bei unserem kommenden Auftritt auf der Klangburg Rappottenstein am 30. Juli werden wir erstmals zu sechst sein“, verrät Saringer. Das Programm wird ein Best Of aus zehn Jahren Satuo mit einigen neuen Songs, alles neu arrangiert für die größere Besetzung.

Ob so ein Auftritt wieder möglich sein wird, wusste man einige Zeit lang nicht, denn Satuo hatte doppelt Pause. Nicht nur wegen Corona, sondern auch aufgrund des Gehörverlusts von Sängerin Laura. Nach mehreren Gehörstürzen war sie 2018 schließlich auf beiden Ohren taub. Dank modernster medizinischer Implantate kann sie nun wieder hören (die NÖN berichtete). „Laura ist eine der ersten, die ohne natürliches Gehör singt“, erwähnt ihr Lebensgefährte Aron Saringer. Bis hierhin war es jedoch ein weiter Weg, um das Hören mit den Implantaten zu lernen, zumal es hier keine Erfahrungswerte gab. Mittlerweile habe Laura die Implantate aber gut im Griff. Sie unterrichtet auch wieder an der Musikschule Groß Gerungs. Den ersten Auftritt seither hatten die beiden als Duo in der Galerie „blaugelbezwettl“. Diese medizinische Sensation hat Resonanz: Zum Auftritt in Rappottenstein hat sich ein Filmteam angekündigt. Und Satuo ist froh, wieder spielen zu können. Aron lacht: „Wir freuen uns wie kleine Kinder.“

Der Weg zum Satuo-Sound. Die Musik, die Satuo seit zehn Jahren macht, ist inspiriert von unterschiedlichsten Einflüssen. „Der Begriff Weltmusik oder Weltmusik Folk passt ganz gut zu uns“, meint Saringer. Laura brachte natürlich finnische Musik mit. „Ich selbst hatte keine Ahnung davon“, sagt Aron. Doch habe er sich immer für Interpretationen interessiert. Satuo, was auf finnisch übrigens soviel wie Geschichte bedeutet, spielt diese Lieder also ganz anders. „Das ist in Finnland immer lustig.“ Und generell bedient man sich auf der ganzen Welt und vermischt und interpretiert die Einflüsse neu. Satuos Musik funktioniert länderübergreifend, und die Band absolvierte bereits drei Konzertreisen. Der größte internationale Auftritt sei am Kautionen Folk Musik Festival in Finnland gewesen. Höhepunkte waren auch die Studioaufnahmen in Retz und die CD- Präsentationen im Wiener WUK. Auch Ereignisse, die man anfangs nicht so lustig findet, geben mittlerweile gute Geschichten für die Band ab. So erzählt der Musiker vom Auftritt am Waidhofner Musikfest — etwas, wovon die Band schon länger träumte: „Auf dem Weg dorthin habe ich mein Auto kaputt gefahren und mir die Zehe gebrochen.“

Satuo will wieder durchstarten. Größere Konzerte und Konzertreisen zu absolvieren, steht für Satuo nun doch auch wieder am Plan, sofern Corona dies wieder zulassen wird. Die beiden Kinder von Laura und Aron sind mittlerweile auch in einem Alter, in dem sie bei der Oma bleiben können. Die ältere Tochter spiele aber auch selbst schon etwas Klavier und sei immer gerne bei den Soundchecks mit dabei.