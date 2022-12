Pkw kracht bei Göpfritz in Lkw

Werbung

In den frühen Morgenstunden kollidierte am Donnerstag ein Pkw-Lenker auf der B 2 nahe Göpfritz mit einem Lkw. Er kam kurz vor 5 Uhr aus bisher ungeklärtem Grund auf die linke Straßenseite ab und krachte frontal in den Gegenverkehr. Der Pkw blieb anschließend quer über den Straßengraben zum Stehen.

Der Lenker wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und so war die Erstversorgung des Notarztes und Rettungsdienstes erschwert. Nachdem auch die Feuerwehr Göpfritz rasch anrückte, konnte der Lenker mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit werden.

Nach dem die Verletzten ins Krankenhaus gebracht wurden, konnte mit der Reinigung der Straße begonnen werden. Ebenso wurden ausgelaufene Betriebsstoffe gebunden und die Fahrzeuge geborgen. Um 7:05 Uhr waren alle Arbeiten abgeschlossen.

