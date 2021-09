Diesmal aber wirklich. Am 9. Oktober steigt das Finale der „Planet Festival Tour“, einem österreichweiten Bandwettbewerb. Mit dabei ist mit „Echt Guad“ auch ein Band aus dem Zwettler Raum. Das Finale wäre ursprünglich für Mai 2020 angesetzt gewesen, musste dann aber einige Male verschoben werden.

Langes Warten also auch für die Zwettler Band, die sich schon im Februar 2020 beim Vorausscheid in der Szene Wien mit einem souveränen ersten Platz für das Finale qualifizieren konnte. Mit vollem Einsatz geht es jetzt aber doch noch einmal nach Wien. Ein eigener Fanbus soll auch organisiert werden. Fans können beim Bewerb neben einer Fachjury nämlich ebenfalls abstimmen. „Das macht natürlich etwas aus, wenn wir mehr Unterstützung haben“, meint Bandmanager Gerald Grafeneder.

Die wunderbare Welt des Austropop

Beim etwa halbstündigen Auftritt im Wiener Gasometer werden „Echt Guad“ vor allem mit Songs ihres Albums „ois leiwånd“ an den Start gehen. Die Band wandert dabei durch alle Gefilden des Austropop. Beim Bandwettbewerb sollen zudem Coverversionen von CCR und Bruce Springsteen zu hören sein, mit eigenen Texten auf Deutsch.

Das Ziel sei dabei einfach nur das Beste zu geben und gar nicht so sehr der Sieg. „Wir dürfen in der Bank Austria Halle im Gasometer spielen. Unter den neun Finalteilnehmern gibt es keine Verlierer“, betont Grafeneder. Preise wie 12.000 Euro für den Sieger oder Slots auf dem Donauinselfest oder dem Nova Rock können sich aber auch sehen lassen. „Das alles interessiert uns aber gar nicht so. Uns geht es darum, uns auch außerhalb von Zwettl einen Namen zu machen“, erklärt der Bandmanager. Dass es überhaupt fürs Finale gereicht hat, sei schon eine kleine Überraschung gewesen. „Das sind schon jede Menge gute Bands dabei.“

Nicht nur Fendrich, Danzer und Ambros

„Echt Guad“ hat sich in den vergangenen Jahren aber auch schon einen hervorragenden Ruf aufgebaut. Die Band deklariert ihre Musik klar als Austropop. Gespielt werden aber nicht nur Fendrich, Danzer und Ambros, sondern auch von Interpreten, die oft nicht so sehr im Vordergrund stehen, wie Ludwig Hirsch, Hansi Dujmic oder Carl Peyer. Lieder von Seiler & Speer sind auch im Programm, aber nur, weil es auch dazu gehöre. „Die richtigen Ohrwürmer sind halt alle schon etwas älter“, meint Grafeneder.

Der Bandmanager ist selbst auch Musiker und Eigentümer des Musikhauses Zwettl. Selber spielt er aber nicht mehr mit. Die Ohren seien nach den vielen Jahrzehnten des Live-Spielens schon angeschlagen. Trotzdem war er die treibende Kraft hinter der Bandgründung. „Ich habe 35 Jahre lang Tanzmusik gespielt, wollte aber etwas Neues machen. Mit meinen Ohren kann ich aber leider nicht mehr live spielen, bin dann aber mit Dominik Brauneis, der bei mir im Musikhaus arbeitet, ins Gespräch gekommen“, erzählt Grafeneder zur Bandgründung.

Die Sache verselbstständigte sich schnell. Musiklehrer Roland Grünwald vom Stift Zwettl wurde fürs Klavier angeheuert. Bruder Andreas Grafeneder übernahm das Schlagzeug. Schließlich konnten noch Joachim Trötzmüller als Sänger und Michael Müller am Bass für das Vorhaben gewonnen werden. Schnell war klar, dass Gerald Grafeneder Management und auch Technik übernehmen würde, während die anderen auf der Bühne stehen.

Heuer noch keine Gelegenheit für Konzert

In dieser Konstellation hangelte sich die Gruppe in den jüngsten Jahren von Auftritt zu Auftritt und nahm auch eine eigene CD auf. Heuer gab es allerdings noch keine Chance, die Band live zu sehen. Neben dem Bandcontest soll am 30. Dezember in Hirschbach ein Konzert folgen. Danach sind erst im nächsten Jahr Auftritte in Sallingberg und Ottenschlag im Gespräch. Mit einem guten Abschneiden im Gasometer könnte da noch einiges hinzukommen.