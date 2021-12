Hochwasser-Schutz in Schweiggers startet

Bevor das Jahr zu Ende geht, hat der Schweiggerser Gemeinderat noch die Umsetzung eines schon länger geplanten Projektes beschlossen: Das Hochwasserrückhaltebecken in Limbach wird nun umgesetzt. Das Gefährdungspotenzial durch die Thaya sei dort sehr hoch, sagt Bürgermeister Josef Schaden (ÖVP). Von der Einwilligung der Grundstückseigentümer, über die Planung bis zur Umsetzung müsse man etwa fünf Jahre rechnen. Die Planungsarbeiten um rund 39.000 Euro (exkl. USt) gingen an die Hydro Ingenieure Umwelttechnik GmbH.

Wie berichtet geht es bei dem Projekt um eine Stauanlage, deren Hauptzweck die Regulierung der Abflussmenge der Thaya bei Hochwasser ist. Es soll die abfließende Wasserwelle dämpfen, indem es übermäßiges Wasser zwischenspeichert und später kontrolliert abgibt. Für Mannshalm, das bei Starkregenereignissen sehr von Überflutungen betroffen sei, hat man sich etwas einfallen lassen: Durch einen Regenwasserplan soll eine „Bewirtschaftung“ des Niederschlagswassers möglich werden. Das sei eine „ganzheitliche und komplexe“ Planung, erklärt Schaden. Der Auftrag um 22.000 Euro ging an die Hydro Ingenieure Umwelttechnik GmbH.

Bevor sich die Mandatare in der Gemeinderatssitzung mit den wesentlichen Beschlüssen befasst haben, wurde noch ein neues Mitglied angelobt: Bianca Dorn folgt David Krecek auf seinem ÖVP-Mandat nach. Dass der Glasfaser-Ausbau in der Gemeinde vorangetrieben wird, war einer der ersten Punkte, bei denen sie abstimmen durfte: „Ein flächendeckendes Breitbandnetz ist ein wesentlicher Teil der Infrastruktur“, sagt Bürgermeister Schaden. Die Gemeinde will Anschlüsse für jedes Haus ermöglichen und im Frühjahr an einem Fördercall teilnehmen. Obwohl besonders viele Tagesordnungspunkte abzuarbeiten waren, erfolgten alle Beschlüsse einstimmig.

Zwei Straßenzüge: Tempo 30 im Ortsgebiet?

Diskussionen hat es dennoch gegeben, als es um Tempo 30-Zonen im Ortsgebiet von Schweiggers ging: Während das in der Romederstraße und in der Steinbergsiedlung angestrebt wird, stehen hinter einem Tempolimit in der Sportplatzstraße einige Fragezeichen. Auch dort sei das dringend nötig, meinten Niko Steinberg (FPÖ) und Robert Reuberger (ÖVP): „Muss wirklich zuerst etwas passieren?“. Eine 30er-Zone halte nicht vom Rasen im Ort ab, entgegnete Andreas Holzmüller (ÖVP).

Aus einem im Raum stehenden Schutzweg für Limbach wird vorerst nichts. Das in Auftrag gegebene Gutachten weise zu geringe Fußgängerfrequenz auf, erklärte Bürgermeister Schaden: „Ich hoffe, dass die Situation mit der Umfahrung besser wird.“ Was sonst noch Thema war? Schweiggers tritt der „Nachbarschaftshilfe Plus“ bei und wird somit Teil des Vereins „Mit euch – für euch“. Für einen Job in der Verwaltung sucht die Gemeinde einen neuen Mitarbeiter – in Aussicht steht eine Vollzeit-Stelle.

Große Projekte stehen auch 2022 wieder an: Für den Kindergarten-Zubau sind 700.000 Euro budgetiert, für den länger geplanten Schlammlagerplatz 490.000 Euro und für den Baulandankauf in Schweiggers und Sallingstadt 500.000 Euro.