„Ch@ck your Limits“: Medienkompetenz-Workshop für Schüler

Tablet, Notebook, Handy, Internet gut und richtig nutzen – wie geht das? Mit diesen und vielen anderen Fragen beschäftigten sich die Schüler der 1. und 2. Klassen in den „Ch@ck your Limits“-Workshops der Fachstelle NÖ. Auf viele Fragen (Wie viel Zeit verbringe ich im Internet? Was mache ich dort? Warum ist es mir wichtig, regelmäßig online zu sein? Was ist Mobbing und was muss ich dabei beachten? Wie kann ich mich selbst stärken?) wurde versucht gemeinsam Antworten und Lösungen zu erarbeiten, z. B. Regeln für die Mediennutzung zu Hause/in der Schule.

Abgerundet werden die Schüler-Workshops mit einem Elternabend sowie mit einer schulinternen Lehrer-Fortbildung. Im Herbst folgen dann weitere Schüler-Workshops zum Thema „Mentale Stärke ist erlernbar“.