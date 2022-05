Gedichte über den Krieg in der Ukraine

Werbung

Mold zeigte sich begeistert: „Danke für eure gut formulierten Gedanken zu diesen aktuellen Themen.“ Er freute sich auch über den Besuch: „Es ist nie zu früh, sich für Einrichtungen wie das Stadtamt zu interessieren.“

Zuvor waren die Schüler im Gemeindegebiet unterwegs und verlasen ihre Gedichte in Geschäften und vor Passanten: „Das ist gut angekommen. Meine Schüler sind für Zwölfjährige schon sehr weise“, erklärte Deutschlehrerin Regina Müllner. Unter dem Titel „Frühlingserwachen“ verfasste Zoe Klement aus Vitis ein besonderes Gedicht: Die Schülerin ist stark sehbeeinträchtigt und arbeitet im Unterricht zum Teil mit einer Brailletastatur mit. Das Gedicht war deshalb auch in Brailleschrift, also auf gestanztem Papier, gedruckt.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.