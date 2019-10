Bei herrlichem Wetter lud die ÖVP Pölla am 26. Oktober zum Familienwandertag in die Katastralgemeinde Wegscheid am Kamp ein.

Über 350 Wanderer begingen die zehn Kilometer lange Strecke. Bezogen auf die Einwohnerzahl der Gemeinde Pölla war fast jeder dritte aktiv beim Wandertag dabei. Im Ziel wurden die Teilnehmer dann von der ÖVP Altpölla mit einer Stärkung erwartet.

Im Hinblick auf die Gemeinderatswahl im Jänner, wurde die mögliche Nachfolgerin von Vizebürgermeister Johann Müllner präsentiert. Erstmals soll in der Marktgemeinde eine Frau Vizebürgermeisterin werden. Gemeinderätin Sandra Warnung wurde von Bürgermeister Günther Kröpfl dafür vorgestellt.