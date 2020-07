Ein 23-jähriger Wiener war am Donnerstag Nachmittag im Gemeindegebiet Pölla auf der L75 von Allentsteig kommend unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 45-Jährige aus Groß Siegharts in der Gegenrichtung. Bei ihr im Fahrzeug befanden sich ihre vier Kinder, die alle angegurtet, beziehungsweise das Baby im Babysafe, waren.

In einer Kurve kam es zu einer seitlichen Kollision, wodurch der 23-Jährige rechts von der Straße abkam, und auf den Rädern stehend seitlich zum Stillstand kam. Die 45-Jährige kam ebenfalls in ihrer Fahrtrichtung rechts von der Fahrbahn ab, und stürzte in den dortigen Graben, wo der Pkw am Dach liegen blieb. Alle Beteiligten konnten die Fahrzeuge aus eigener Kraft verlassen.

Nachdem Danzinger Erste Hilfe geleistet hatte, wurde die Rettung verständigt, da die 45-Jährige und ihre Kinder Schmerzen verspürten. Die Beteiligten wurden von den Rettungen Zwettl und Horn ins Unfallkrankenhaus Horn gebracht. Es wurden Prellungen festgestellt und die Verletzten konnten in häusliche Pflege entlassen werden.

Die schwer beschädigten Fahrzeuge wurden von den Feuerwehren Franzen und Friedersbach geborgen.