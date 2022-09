Projektmarathon: Bis in die Nacht am Werk

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Zum wiederholten Mal nahm die Landjugend Pölla vergangenes Wochenende am Projektmarathon der Landjugend Niederösterreich teil. Die Ausgangslage: 30 motivierte Jugendliche, eine Aufgabenstellung und 42 Stunden Zeit, diese zu meistern.

Das heurige Projekt, das von Bürgermeister Günther Kröpfl und Vizebürgermeisterin Sandra Warnung übergeben wurde, trug den Namen: Jugend für Kinder. Frei nach diesem Motto galt es, den Spielplatz des Kindergartens in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Dazu gehörten die Sanierung der Rutsche, die Umrandung der Sandmulde sowie eine Erneuerung der Tische und Bänke. Die Teilnehmer des Projektmarathons unterstützen dabei jedes Jahr gemeinnützige Aktionen, die als Zusatzaufgabe mit dem eigentlichen Projekt vom jeweiligen Projektbetreuer der Landjugend NÖ übergeben werden.

Dieses Jahr dreht sich diese Aufgabe um die Initiative „Gelbes Band“ der Aktion „Wir für Bienen“. Ziel ist es, Obstbäume in der eigenen Gemeinde zu finden und diese in Absprache mit deren Besitzern mit einem gelben Band mit der Aufschrift „Pflück mi“ zu markieren. Diese Bäume stehen fortan allen zur freien Ernte zur Verfügung. Die Aktion soll dazu führen, dass sonst ungeerntetes regionales Obst seinen Weg in die Haushalte der Bevölkerung findet.

Nach dem offiziellen Startschuss und einer kurzen Begehung dauerte es nicht lang, da war der in die Jahre gekommene Rutschen-Turm schon vollständig abgebaut. Dabei beschlossen die Jugendlichen, weit über die Aufgabenstellung hinaus, den gesamten Turm von Grund auf zu erneuern. Nicht nur beim Rutschen-Turm setzten die Mitglieder der Landjugend höchste Ansprüche an die von ihnen geleistete Arbeit. Anstatt die alten Gartenmöbel nur zu erneuern, wurden bis spät in die Nachtstunden neue Werkstücke gefertigt. Dabei war es der Landjugend wichtig, nicht nur mit erneuertem Mobiliar aufzutrumpfen. Es wurde großer Wert darauf gelegt, mit versteckten Spielen den Entdeckergeist der Kinder zu wecken.

Bei einer Präsentation, die ebenfalls im Zuge der Projektarbeiten geplant wurde, konnten sich dann die Kinder vom generalüberholten Spielplatz neu verzaubern lassen.

