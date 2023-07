Kinder genießen Nachmittag mit dem Musikverein in Neupölla

„Pöllas Ferienspaß 2023“ wurde auch heuer wieder von der Marktgemeinde Pölla für die Kinder in den Ferien vorbereitet.

Zahlreiche Vereine und Unternehmer bieten den Kindern für einen Tag verschiedene Formen von Unterhaltung, Spaß und Gemeinsamkeit an. Der Musikverein Pölla lud die Kinder zu einem unterhaltsamen Nachmittag in die Räumlichkeiten der Landjugend Pölla in Neupölla ein.

Obmann Florian Mayerhofer und die Mitglieder des MV Pölla hatten die besten Voraussetzungen für fröhliche Stunden geschaffen. Es konnte jedes Musikinstrument ausprobiert und getestet werden, die gebastelten Rasseln kamen bei den Musikstücken zum Einsatz und der Fußballplatz wurde fürs marschieren genutzt. Die Kinder haben so einen Eindruck bekommen, wie vielseitig Blasmusik ist.