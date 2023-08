Kinder erkunden die Welt des Holzes bei „Holz am Kamp“

Treffpunkt für die Aktion „Pöllas Ferienspaß 2023“ war am Freitag, dem 25. August, das Sägewerk „Holz am Kamp“ in Thurnberg bei Wegscheid am Kamp. Zahlreiche Kinder und ihre Begleitungen nahmen die Einladung gerne an und freuten sich auf einen kreativen, lehrreichen und unterhaltsamen Nachmittag.

Wolfgang Cwinczek, der Sägewerksbesitzer, führte die Kinder durch die Welt der Holzverarbeitung. Angefangen bei der Anlieferung bis hin zu den verschiedenen Verarbeitungsschritten gab er den jungen Teilnehmern Einblicke in die faszinierende Welt des Werkstoffs Holz. Neben informativen Gesprächen durften die Kinder auch ihrer Kreativität freien Lauf lassen, indem sie mit zugeschnittenen Holzunterlagen arbeiteten. Dabei entstanden beeindruckende Holzhausfassaden, die später stolz präsentiert wurden. Zwischendurch wurden frisch geschnittene Wassermelonen zur Stärkung angeboten.

Zum Abschluss durfte eine Führung durch die Produktionsräume des Sägewerks nicht fehlen. Wolfgang Cwinczek führte die Gruppe vom Baumstamm bis zum kundenspezifischen Holzbedarf durch die Räumlichkeiten. Ein besonderer, kreativer und interessanter Nachmittag für die Kinder bei „Holz am Kamp“.