Die Stadtgemeinde kommt nicht zur Ruhe: Nachdem die Bürgerliste die Wahl des Gemeindevorstandes und des Prüfungsausschusses angefochten hat, die NÖN berichtete, kam jetzt heraus, dass Mandatar Markus Kienast ÖVP und SPÖ bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt hat.

Foto: privat Markus Kienast, Bürgerliste Germs, hat eine Anzeige gegen ÖVP und SPÖ eingebracht.

Der Grund: „Wahlwerbungen für die Gemeinderatswahl der beiden Parteien standen viel zu nahe vor dem Wahllokal in Oberkirchen“, erklärt Kienast. Zuvor hatte die Gemeinde eine Verbotszone von 30 Metern beschlossen, in der keine Wahlwerbung angebracht werden dürfe. „Ich habe mit Google Maps nachgemessen und bin auf 22 Meter gekommen“, sagt Kienast. Besonders prekär: „Die Gemeinde beschließt die Größe der Verbotszone selbst. Die Mandatare haben sich ungeschickt angestellt, indem sie 30 Meter festgelegt und das dann nicht eingehalten haben.“

„Die Gemeinde beschließt die Größe der Verbotszone selbst. Dass sie 30 Meter festgelegt und nicht eingehalten haben, ist ungeschickt.“ Markus Kienast

ÖVP-Bürgermeister Maximilian Igelsböck sagt zur Sache: „Ich habe zwei Mandatare beauftragt, das nachzumessen. Wir sind über das Eck bis zum Gebäude auf 34 Meter gekommen. Für uns war das in Ordnung.“

Archiv „Sind auf 34 Meter gekommen, war für uns in Ordnung“, sagt ÖVP-Bürgermeister Maximilian Igelsböck.

Dass dort Wahlwerbungen hängen, sei für ihn nichts Neues. Ein Novum sei aber, dass die Verbotszone eingeklagt wird: „Ich bin froh, wenn das abgeschlossen ist und wir wieder gescheit arbeiten können.“ Igelsböck hat als zustellungsbevollmächtigter Vertreter der ÖVP eine schriftliche Stellungnahme an das Verwaltungsgericht in Zwettl geschickt, in der er seine Sicht der Dinge schildert.

SPÖ verweist auf abgezählte Schritte

Auch die SPÖ gab unter Regionalgeschäftsführer Josef Kromsian ein schriftliches Statement an die Behörde ab.

F: Archiv „Haben Werbetafeln nach Abzählung von 30 Schritten platziert“, sagt Josef Kromsian, SPÖ.

Die Stellungnahme im Wortlaut: „Da bei der Aufstellung der Werbefläche (A-Ständer) kein Maßband vorhanden war, wurde nach Abzählung von 30 Schritten die Werbetafel platziert. Bezüglich des fehlerhaften Abstandes ist mir nichts aufgefallen, da auch andere Mitbewerber in gleicher Entfernung ihre Wahlwerbung aufgestellt hatten. Keinesfalls wurde der Werbeständer vorsätzlich in zu geringem Abstand zum Wahllokal aufgestellt. Hinkünftig wird auf die Einhaltung der Verbotszonen genauestens geachtet.“

Auf Nachfrage der NÖN bestätigt Bezirkshauptmann Michael Widermann, dass ein Strafverfahren laufe. Ein Ergebnis dürfte es noch nicht geben: „Ich habe bis jetzt noch keine Information diesbezüglich erhalten“, sagt Bürgermeister Igelsböck.