Nach 20 Jahren als Gemeindeparteiobmann der ÖVP kandidierte Wolfgang Vogl für diese Funktion nicht mehr. Zu seinem Nachfolger wurde Josef Zottl gewählt, der ihm bereits auch in der Funktion des Bürgermeisters gefolgt ist.

In einer Bildpräsentation zeigte der scheidende Obmann die Arbeit der ÖVP-Funktionäre in den vergangenen Jahren und bedankte sich für die verlässliche ehrenamtliche Mitarbeit, besonders bei Wahlen.

Engagement für ÖVP begann bereits 1980

Vogls Engagement in der ÖVP begann 1980 als Obmann der Jungen ÖVP, 1990 zog er in den Gemeinderat ein, 1992 wurde er bereits zum Vizebürgermeister gewählt. Von 2005 bis 2017 führte er die Geschicke der Gemeinde als Bürgermeister. Besondere Dankesworte richtete Wolfgang Vogl an seinen Bürgermeister-Vorgänger Franz Hörhan: Du warst vor allem in meiner Zeit als Vizebürgermeister Lehrmeister und Mentor für mich!“

Nach der Neuwahl unter dem Vorsitz von Bezirksparteiobmann Franz Mold gratulierte dieser Josef Zottl zur neuen Funktion und dankte Wolfgang Vogl für die langjährige Arbeit.