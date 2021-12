Grainbrunn: Unbekannte brachen in Geräteschuppen ein

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen 7. Dezember, 14 Uhr und 8. Dezember, 15 Uhr in einen versperrten Geräteschuppen in Grainbrunn ein. Dabei wurde von den Tätern ein Vorhängeschloss abgezwickt und mitgenommen.

Aus dem Geräteschuppen wurde eine Abricht- und Dickenhobelmaschine, eine Handkreissäge, eine Zug-, Kapp- und Gehrungssäge, ein Rührwerk, zwei Motorsägen der Marke Husqvarna, eine Elektrokettensäge Stihl und ein Winkelschleifer der Marke Black&Decker gestohlen. Die Gesamtsumme der Geräte liegt im vierstelligen Eurobereich.