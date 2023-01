Telefonbetrug im Bezirk Zwettl häuft sich

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Betrüger sind derzeit in ganz Niederösterreich am Werken. Bereits zehn Opfer tappten laut Landeskriminalamt Niederösterreich heuer in die Falle und überwiesen nach einer SMS-Nachricht Geld an ein „Kind“. Im Bezirk Zwettl verlor ein Opfer knapp 5.700 Euro. Der Gesamtschaden beläuft sich seit Jahresbeginn bereits auf über 70.000 Euro.

Die Beamten der Abteilung Betrug des Landeskriminalamtes Niederösterreich und auch des Bezirkspolizeikommandos Zwettl warnen abermals vor diesen Tricks, mit denen die unbekannten Täter ihre Opfer abzocken wollen.

Die Vorgangsweise ist immer gleich: Über eine unbekannte Nummer werden SMS-Nachrichten an (potenzielle) Opfer verschickt, in denen sich die Betrüger als Kind der Empfängerinnen und Empfänger ausgeben und mitteilen, dass sie eine neue Nummer haben. Das alte Mobiltelefon sei verloren oder unbrauchbar geworden. Da am neuen Telefon die Banking App aber noch nicht funktioniere und eine dringende Zahlung durchgeführt werden müsse, wird um Hilfe gebeten. Die Opfer sollen einen meist vierstelligen Betrag an eine bestimmte Empfängerin oder Empfänger überweisen, das Geld werde so bald wie möglich zurückgezahlt.

„Leider wurden uns schon sehr viele derartige Fälle gemeldet, bei denen einige Opfer viel Geld verloren haben. Uns sind aber auch Fälle bekannt, bei denen kein Geld überwiesen wurde“, betont Bezirkspolizeikommandant Rudolf Mader. „Diese Betrügereien kommen nicht nur in den Städten vor, die Täter suchen sich auch gezielt ihre Opfer am Land, und das leider sehr massiv“, sagt Mader und appelliert an alle, die eine SMS oder Whats-App-Nachricht von Familienangehörigen mit Geldforderungen und neuen Telefonnummern bekommen, auf gar keinen Fall Geld zu überweisen.

Wichtig: Gleich bei Angehörigen nachfragen

„Wichtig ist, dass man den Angehörigen auf der bisherigen Telefonnummer kontaktiert und nachfragt, ob diese Nachricht wirklich von den Kindern, Enkeln usw. stammen würde.“ Danach sollte die „neue“ Telefonnummer blockiert und eine Anzeige bei der Polizei erstattet werden. Laut Landeskriminalamt sind seit Jahresbeginn zehn Fälle bekannt, bei denen diese Tipps leider nicht berücksichtigt wurden. Betroffen seien alle Bezirke in Niederösterreich, wobei ein Opfer sogar 17.000 Euro überwiesen hat. Im Waldviertel gab es am 2. Jänner einen Vorfall im Bezirk Gmünd, bei dem ein Opfer 650 Euro überwiesen hat. Am 5. Jänner wurde ein Opfer aus dem Bezirk Zwettl um 5.695 Euro „erleichtert“.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.