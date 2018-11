Ein einzigartiges Projekt umgesetzt haben 77 Schüler der Polytechnischen Schule Griesbach. Sie bauten gemeinsam mit Facharbeitern der Firma Georg Fessl GmbH ein Holzbau-Gartenhaus. Am 24. Oktober fand die feierliche Eröffnung statt.

Vor rund einem Jahr hatte Direktor Martin Ambros die Idee, seine Schüler mit der professionellen Arbeitswelt am Bau in Berührung zu bringen. „Wir brauchten mehr Platz, das war die Motivation“, so Ambros. In René Zinner, Geschäftsführer von Georg Fessl GmbH fand er einen Partner. „Gemeinsam sagten wir: Wenn wir was machen, dann gleich was G’scheites“, so Ambros.

Unter Anleitung von Baufachkräften startete Zinner mit den Schülern das Bauprojekt. Über zwei Schuljährgänge hinweg gruben, schraubten und zimmerten die Schüler an dem Holzhaus. Sie lernten dabei sämtliche Fachbereiche kennen, vom Betonfundament über die Holzfassade bis zum Metalldach und der Elektrik. Startschuss für das Projekt war am 24. April. Die effektive Bauzeit dauerte zwölf Tage.

„Dieses Projekt ist ein wichtiger Denkanstoß für die Wirtschaft. Es zeigt wieder einmal, wie wichtig Lehrlinge und ausgebildete Fachkräfte sind“, so Zinner.

Lob für die Schüler kam auch von Bildungsdirektor Johann Heuras: „An dieser Schule wird nicht geschaut, hier wird getan.“ Er verglich die Praxiserfahrung mit Schwimmen: „Man kann Filme und Bilder zeigen, oder Schwimmer einladen und davon erzählen lassen. Wenn man den Lernenden nicht ins Wasser wirft, bekommt er nie ein Gefühl dafür.“

Georg Fessl GmbH bildet Poly-Schüler aus

Auch der Konzerngeschäftsführer des Bauunternehmens Swietelsky, Karl Weidlinger, besuchte die Schule: „Als Muttergesellschaft der Georg Fessl GmbH freuen wir uns über diese gelungene Initiative, die uns im gesamten Konzern mit seinen rund 10.000 Mitarbeitern als Vorbild dienen kann.“ Für ihn sei es auch ein großes Anliegen, interessierte Schüler mit der professionellen Arbeit am Bau in Berührung zu bringen.

Das unterstrich auch René Zinner. So will die Firma Georg Fessl mehrere Schüler nach dem Poly als Lehrlinge übernehmen. „Wir brauchen Maurer, Dachdecker, Spengler und Zimmerer.“ Einer davon ist Peter Brenner. Er möchte nach dem Poly bei René Zinner das Handwerk des Zimmerers lernen.