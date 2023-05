Erfolg mit „Taschenwerkstatt“

In der Polytechnischen Schule Zwettl gründeten die Schüler des Fachbereiches Handel und Büro heuer die Schulfirma „Poly-Taschenwerkstatt“. Die 15 Schüler produzierten drei Produkte: selbst genähte, trendige Stoff-Umhängetaschen in verschiedenen Designs, einen praktischen Metall-Handyhalter im fachbereichsübergreifenden Unterricht und eigens hergestellte, kreative Grußkarten.

Für das Nähen der Stoff-Umhängetaschen erhielten sie Unterstützung von der Wirtschaftsexpertin Miriam Klein, welche des Öfteren für einen Workshop in die Schule kam. Es gab zwei Verkaufstage in der Schule und jeweils einen Verkaufstag in drei Zwettler Geschäften.

Es ist der Schulfirma eine Herzensangelegenheit, den Großteil der Einnahmen an einen regionalen Verein zu spenden. Durch Videos in den sozialen Medien wurden die Schüler auf „Hands up for down“ aufmerksam und sie entschieden, gleich 300 Euro zu spenden. „Es ist toll, dass und vor allem wie sich der Verein für Menschen mit Down-Syndrom einsetzt. Besonders gefallen hat uns, dass die Firma Jungwirth zwei Jugendliche mit Down-Syndrom im Unternehmen als Arbeiter eingestellt hat und fördert“, erklären die Geschäftsführerinnen der Schulfirma, Julia Rester und Marion Traxler.

