Großhaselbacher Jugend tanzt wieder

Der Dezember des Vorjahres war bei der Landjugend Großhaselbach prall gefüllt. So unterstützte sie beim Gestalten der Adventmesse. Während in der Kirche gesungen wurde, schenkten weitere Landjugendmitglieder draußen warmen Punsch und Glühwein aus. Am Nachmittag des 24. Dezembers fand die traditionelle Kinderbetreuung „Wir warten gemeinsam auf das Christkind“ statt. Auch eine weitere Tradition konnte dieses Jahr wieder stattfinden – der Silvesterpunsch.

„Auch dieses Jahr haben wir viel vor“, sagt Leiterin Selina Kohl. Vor der Tür steht schon der Sprengelball am 11. Februar, dessen Motto heuer „Casino Großhaselbach“ lautet. Eine Woche später, am 17. und am 19. Februar, steht auch schon der „Bunte Abend“ an.

Ein weiteres großes Projekt der Landjugend ist das Restaurieren des alten Gemeindehauses zu einem Vereinshaus. Die Fertigstellung ist noch dieses Jahr geplant.

„Wir blicken positiv in die Zukunft“, betont die Leiterin.

