4,9 Mio. Euro im Vorjahr investiert. Obmann Erich Fuchs und Geschäftsführer Johann Bayr blickten im Beisein zahlreicher Gäste auf das „etwas andere“ Jahr 2020 zurück. „Aufgrund der vielen verschiedenen Standbeine des Lagerhauses Zwettl und der engagierten Arbeit der rund 1.000 Mitarbeiter ist es gelungen, ein für diese herausfordernde Zeit respektables Ergebnis zu erzielen. Das Lagerhaus Zwettl verzeichnete einen Umsatzrückgang von 2,8 % bzw. 5,3 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr.“

Bei den im Geschäftsjahr 2020 getätigten Investitionen von 4,9 Mio. Euro entfielen 1,4 Mio. Euro auf die Gebäudesanierung im MeisterCenter. Eine Million Euro wurden die Modernisierung der Siloanlagen Zwettl und Schweiggers investiert.

Prämien, Testungen und Impfungen. Die Covid-19-Pandemie hätte besondere Herausforderungen mit sich gebracht. Von Beginn an wurde darauf geachtet, dass die vorgeschriebenen Maßnahmen wie das Tragen von Masken, Hygienerichtlinien und in Folge auch das regelmäßige Testen strikt eingehalten wurden. Mit einer Prämienausschüttung in der Höhe von rund 300.000 Euro bedankte sich die Geschäftsführung am Jahresende bei allen Mitarbeitern für ihren besonderen Einsatz und setzte so ein Zeichen der Wertschätzung für die geleistete Arbeit. „Dank gilt aber nicht nur unseren Mitarbeitern, sondern auch den Kunden, die verstärkt regional eingekauft unduns die Treue gehalten haben“, betont Geschäftsführer Hans Bayr.

Auch im ersten Halbjahr 2021 drehte sich noch vieles um Corona. Mit dem Einrichten einer öffentlichen Teststraße im Februar leistete das Lagerhaus Zwettl einen weiteren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie.

Darüber hinaus konnte Anfang Juni an drei Tagen eine betriebliche Impfung mit insgesamt rund 500 Mitarbeitern und deren Angehörige durchgeführt werden. „Die Vielfalt und die Stabilität des Unternehmens sind gute Voraussetzungen, diese herausfordernde Zeit gemeinsam zu meistern“, meinten Fuchs und Bayr.

Viele Standbeine bewähren sich. RWA-Vorstandsdirektor Stefan Mayerhofer, der überregional Bilanz zieht, blickt voller Zuversicht in die Zukunft. Dieser Optimismus werde von einer Umfrage untermauert, die besagt, dass die Österreicher am Lagerhaus vor allem die Nähe, die Qualität und die persönliche Beratung sehr schätzen. Für die digitale Transformation sei das Lagerhaus ebenso bestens gerüstet. „Mit dem Nutzen der neuen Kommunikationskanäle und der Prozessoptimierung ist das Lagerhaus im Sinne der Kunden auch in Zukunft weiterhin auf einem sehr guten Weg. Wir können optimistisch in die Zukunft blicken, wobei sich unsere vielen Standbeine bewähren“, sagt Mayerhofer.

Weitere Investitionen geplant. Heuer werden rund acht Millionen Euro in Neu- und Zubauten sowie weitere drei Mio. Euro in die Instandhaltung der Gebäude investiert“, verrät Bayr und hebt das Unternehmer als einen der wichtigsten und vielseitigsten Arbeitgeber in der Region hervor: „Das Lagerhaus Zwettl ist ein genossenschaftlich geführter Waldviertler Leitbetrieb mit rund 1.000 Mitarbeitern an 16 Standorten in der Region. Im Durchschnitt bilden wir laufend 130 Lehrlinge aus.“