Mit der Rückkehr in den Präsenzunterricht wird auch das Testangebot erweitert. Auch PCR-Gurgeltests sollen in den Schulen zum Einsatz kommen, als einmalige Ergänzung zu den sogenannten Nasenbohrer-Tests. Mittelschulen und Polytechnische Schulen stehen vorerst an der Spitze der Liste. Die NÖN hat sich umgehört, was die Zwettler Schulen zur neuen Testmethode sagen.

„Wenn es eine zuverlässigere Methode ist, ist der neue Test auf jeden Fall eine gute Ergänzung“, meint die Direktorin der Mittelschule Groß Gerungs, Andrea Neuwirth. Auf die bewährten Tests müsse man ohnehin nicht verzichten, denn die hätten bisher hervorragend funktioniert. Positive Fälle gab es bei den Tests in Groß Gerungs zum aktuellen Stand auch nicht. Nächste Woche kommt der Gurgeltest zum ersten Einsatz.

Nicht alle Poly-Schüler sind registriert

Auch die Mittelschule Ottenschlag ist bei der Aktion dabei. „Jemand vom Zivilschutzverband wird die Tests bei uns durchführen“, erzählt Direktorin Edith Weiß. Auch sie hält den Test für eine gute Ergänzung, wobei man bisher keine Probleme mit den „Standard-Tests“ hatte. Positive Fälle gab es bisher auch nur bei Lehrern.

Neben den Mittelschulen sind die Polytechnischen Schulen das zweite große Testsubjekt. Anfang Mai soll auch das Zwettler Poly drankommen. „Die Schüler haben sich bereits registriert, wobei nicht alle dabei sein werden. Aber das ist halt so, wenn diese Tests auf freiwilliger Basis stattfinden“, erzählt Direktorin Eva-Maria Rester im NÖN-Gespräch. Die einmalige Aktion ist für sie eine gute Lösung, um nicht plötzlich unnötige Umstellungen herbeizuführen. „Die Nasenbohrer-Tests funktionieren eigentlich eh sehr gut. Für die Schüler sind die Tests mittlerweile selbstverständlich, und man braucht jetzt keine großen Veränderungen.“ Ein paar vereinzelte Fälle hätte man bisher auch schon herausfischen können.

Vorerst nicht vorgesehen sind die Tests dagegen anscheinend in den Handelsakademien und Gymnasien. „Für unsere Schule ist derzeit nichts geplant“, berichtet HAK-Direktor Manfred Schnabl. Für den Moment werden also nur die gewohnten Tests zum Einsatz kommen.

Nasenbohrer-Tests noch reichlich auf Lager

Einem möglichen Einsatz der Gurgeltests in Zukunft bleibt man natürlich offen. „Wenn diese Tests wirklich so genau sind, wie man hört, sind sie sicher begrüßenswert“, meint Schnabl. Die höhere Zuverlässigkeit könnte dabei aber auch gleichzeitig einen höheren Aufwand bedeuten. „Als PCR-Test müssten diese ja im Labor ausgewertet werden, und das dauert eine gewisse Zeit. Das könnte ein Grund sein, warum nicht alle Schulen die neuen Tests machen, um nicht das System zu überlasten.“ Für den Moment sind ohnehin noch reichlich Nasenbohrer-Tests eingelagert. Diese hätten bisher auch problemlos funktioniert. „Die Schüler haben sich mittlerweile daran gewöhnt. Auch wenn die bisherigen Tests nicht zu hundert Prozent aussagekräftig sind, geben sie doch eine gewisse Sicherheit im Unterricht. Unbedingt brauchen werden wir die PCR-Tests glaube ich nicht“, schildert Schnabl. Positive Fälle gab es bei den bisherigen Tests an der HAK noch keine.