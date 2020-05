Schutzimpfungen für Kinder sowie eine regelmäßige Auffrischung von Impfungen für Erwachsene sind auch in Zeiten von Covid-19 wichtig.

„Trotz des Coronavirus war es ein normales Grippejahr“, sagt Bezirksärztesprecher Karl Danzinger. „Es hat nicht mehr Grippefälle im Bezirk gegeben, als sonst.“ Das das Virus die Impfmoral der Zwettler einbremst, sieht Danzinger nicht. „Im Moment herrscht zwar kein großer Andrang, aber Impfungen werden jeden Tag durchgeführt.“

„Im Kampf gegen Corona sollte nicht vergessen werden, dass es noch andere Krankheiten gibt.“ Karl Danzinger

Danzinger rät vor allem älteren und chronisch kranken Menschen, sich auch jetzt impfen zu lassen beziehungsweise ihren Impfstatus zu prüfen. „Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie, sollte nicht vergessen werden, dass es auch noch andere Krankheiten gibt. Die Menschen sind unsicher, ob sie zum Arzt gehen sollten, oder doch lieber noch warten wollen, aber man sollte auch in Zeiten von Corona wichtige Schutzimpfung durchfuhren, um Ausbrüche von verhinderbaren Krankheiten zu vermeiden.“

Archiv Karl Danzinger rät, sich weiter regelmäßig impfen zu lassen.

In den vergangenen Wochen wurden wegen der Coronavirus-Pandemie nicht dringende Behandlungen verschoben. In dieser Woche habe sich der Betrieb in den Arztpraxen aber wieder weitgehend normalisiert, erzählt Danzinger im NÖN-Telefonat. Die Terminintervalle seien allerdings so gelegt, dass möglichst wenige Personen zugleich in der Ordination anwesend sind. Dauerrezepte für Medikamente werden nach wie vor nur telefonisch ausgestellt.

Der Bezirksarztsprecher empfiehlt, die Impfintervalle zu befolgen. „Andere Krankheiten sind wegen Corona nicht ausgestorben. Schutzimpfungen machen auch nicht anfälliger für Krankheiten“, so Danzinger weiter. Impfungen und Beratungen in den Arztpraxen sind nach telefonischer Terminvereinbarung jederzeit möglich.

Keine Impfaktionen im laufenden Schuljahr

Laut Amtsarzt Lukas Wittmann wird es im laufenden Schuljahr keine Impfaktion mehr geben. Es sei auch noch nicht ausdiskutiert, ob die Bezirkshauptmannschaft zuständig ist.

Geplant ist, dass künftig Hausärzte die Impfungen an den Schulen durchführen: „Eltern haben die Möglichkeit beim Hausarzt anzufragen. Gratisimpfungen werden bei Ärzten, die beim Land gemeldet sind, durchgeführt“, sagt Wittmann.