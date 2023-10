TRIGOS: Ruhm & Ehre für „FRAU iDA“ schon im zweiten Jahr des Bestehens

Mittwochabend feierte TRIGOS, Österreichs Award für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung, sein 20-jähriges Bestehen mit einem Gala-Event im Gartenpalais Liechtenstein, Wien. Dabei wurde auch der begehrte TRIGOS 2023 verliehen. Unter den insgesamt 2.745 Einreichungen ging in der Kategorie „Regionale Wertschaffung“ der Preis an das Projekt „FRAU iDA“ der Waldviertler Frauenwirtschaft in Zwettl. Obfrau Anne Blauensteiner übernahm den Preis. „Ich war wirklich sehr überrascht und das hat man wahrscheinlich auch gemerkt im Publikum“, lacht sie überglücklich. „Es freuen sich so viele Menschen mit uns, das ist sehr schön, dass uns der Preis so vergönnt wird.“

„FRAU iDA“ wurde erst im Vorjahr gegründet und überzeugte die Fachjury mit der Standortmarke, „die unternehmerisch tätigen Frauen aus den unterschiedlichsten Branchen einen modernen Co-Working-Space mit umfangreichen Serviceleistungen inmitten der Zwettler Innenstadt anbietet. Das Projekt setzt damit gezielt Impulse für die berufliche Weiterentwicklung und Vernetzung von Frauen ebenso wie für die nachhaltige Stadtentwicklung und Ortskernbelebung“, so Trigos. Für Blauensteiner ist dieser Preis eine Bestätigung ihres Projektes der Frauenförderung: „Ich hab immer gesagt, wenn wir so weit sind, dann reiche ich beim Trigos ein. Dass wir gleich bei der ersten Einreichung den Preis erhalten...“ Sie sieht ihre Arbeit bestätigt: „Wir sehen das auch an der Anzahl der Frauen, die bei uns am Standort in Zwettl arbeiten.“ Der TRIGOS 2023 helfe auch dabei, in der Öffentlichkeit noch stärker wahrgenommen zu werden. „Und speziell bei so einer bekannten Auszeichnung hat das noch mehr Wirkung - deshalb freut mich das besonders.“

Am Standort Zwettl arbeiten nicht nur Unternehmerinnen, sondern auch Frauen, die im Homeoffice arbeiten und hier am Standort den Co-Working-Space nützen. „Sie alle beleben auch die Innenstadt, die Gastronomie - und die Menschen in der Stadt sehen, dass es hier Unternehmerinnen gibt, die tolle Leistungen bringen“, so Blauensteiner. Gepunktet hat bei Trigos „FRAU iDA“ auch mit dem Angebot an Tagesbetreuung für Kinder. „Das Kind lebt sich in der Tagesbetreuung ein und die Frauen arbeiten bei uns am Standort. Sie wissen, dass ihr Kind dort gut aufgehoben ist“, so Blauensteiner. Für Trigos ist dies „Vorbild für Gründerinnen und Unternehmerinnen in vergleichbaren Orten und Regionen“. Blauensteiner: „Es ist bei uns in der Region keine Selbstverständlichkeit, dass Frauen Job und Familie unter einen Hut bringen können. Diese Entscheidung soll bei der Frau selbst liegen können, wir unterstützen sie mit unserem Angebot.“

Neues Projekt für 2024: Kompetenzzentrum für Frauengesundheit

Anne Blauensteiner arbeitet mit dem Vorstand schon an einer neuen Idee, die 2024 realisiert werden soll. „Wir wollen ein Kompetenzzentrum für Frauengesundheit etablieren“, so Anne Blauensteiner. Dabei liegen die Schwerpunkte auf mentaler, physischer und ökonomischer Gesundheit von Frauen. „Es ist wichtig, dass Frauen auch das Wirtschaftliche im Augen haben und kluge Entscheidungen treffen, um auch im Alter etwas zu haben“, weiß Blauensteiner. Dabei helfe auch die Zusammenarbeit bei „FRAU iDA“. „Jeder hat seine Stärken“, so die Obfrau. Der Vorstand von „FRAU iDA“ arbeitet übrigens ehrenamtlich. „Da muss man schon Idealistin sein“, so Blauensteiner, „und wir sind das und wenden viel Zeit auf. Es ist uns wichtig, dass wir etwas für Frauen tun.“