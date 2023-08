Ferienspiel-Finale beim fest an der Zwettler Promenade

Zahlreiche Kinder und Familien feierten gemeinsam mit der Stadtgemeinde Zwettl das Abschlussfest des heurigen Ferienspiels in der Promenade. Einen Nachmittag lang konnten sich die Besucher beim Bungee-Run, einer Riesen-Luftrutsche und einem Bungeetrampolin austoben. Außerdem gab es viele Spielestationen mit Kreativ- und Geschicklichkeitsspielen.

Stadtrat Josef Zlabinger und Bürgermeister Franz Mold bedankten sich bei allen Vereinen und Institutionen, die wieder zum Gelingen des Zwettler Ferienspiels beigetragen haben: 122 Veranstaltungen von 42 Veranstaltern und Vereinen standen heuer auf dem Programm.

Alle Kinder, die beim Ferienspiel an mindestens fünf Veranstaltungen teilgenommen und fleißig Stempel in ihrem „Ferien(s)pass gesammelt hatten, nahmen an der großen Verlosung teil: Stadtrat Josef Zlabinger, Ferienspielorganisator Johann Bauer und Gemeindemitarbeiterin Gloria Stöger übernahmen die Verlosung der 30 Preise, davon wurden fünf Hauptpreise verlost. Dabei ging kein Kind leer aus: Wer nicht von Glücksengerl Marlene gezogen wurde, konnte sich trotzdem über einen der 70 zusätzlichen Sonderpreise freuen.